Клипмейкер отметила, что гордится alyona alyona и Jerry Heil.

Известная украинская режиссерка, номинантка премии "Грэмми" Таня Муиньо создала постановку на песенный конкурс "Евровидение-2024" для alyona alyona и Jerry Heil. В мае украинский дуэт занял 3 место на шоу. Муиньо никак не комментировала успех артисток и только сейчас высказалась о них.

Звезда Голливуда опубликовала в своем Instagram фото и видео, с помощью которых подвела итоги последних трех месяцев. В частности, одесситка сняла клипы для певцов Дмитрия Монатика, Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой.

Однако главным событием весны была работа на Евровидении. Именно с alyona alyona и Jerry Heil режиссерка получила новый для себя опыт - работа в прямом эфире.

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"Я так горжусь вами, девушки, Alyona Alyona, Jerry Heil и нашей невероятной командой, благодаря которой это произошло", - написала Муиньо.

alyona

У клипмейкерши более 200 тысяч подписчиков в Instagram, среди которых мировые знаменитости. Поэтому Таня решила не упускать возможность и в очередной раз напомнить иностранцам о кровавой войне в Украине. Она написала о главном смысле номера alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении.

"Это была возможность привлечь к нам внимание мира. Война все еще продолжается, и она напряженная! Ежедневно россияне бомбят нашу страну, разрушают наши города и убивают наших людей. Надеюсь, мы оказали влияние и с гордостью представили Украину", - добавила режиссер.

Напомним, ранее АІуопа АІуопа обратилась к украинцам, которые хейтят победителей "Евровидения-2024".

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