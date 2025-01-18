Финал конкурса состоится 8 февраля, а сейчас артисты представили свои треки, с которыми будут бороться за победу.

Участники украинского Национального отбора на международный конкурс "Евровидение-2025" поделились отрывками своих песен, с которыми планируют представить Украину на шоу в Швейцарии уже в этом году.

В шортлист, как известно, попало девять конкурсантов, а десятый был определен путем голосования украинцев в "Дії". Последней финалисткой стала FIЇNKA.

Именно эта участница собрала наибольшее количество голосов, а это почти 80 тысяч. С большим отрывом она обошла артистов, которым пророчили победу в опросе, в частности МУАЯД, ENLEO и другие.

Певица будет участвовать в Нацотборе с треком "Культура". Ее песня появилась на просторах сети раньше других финалистов, поскольку по правилам голосования, претенденты на место в финале должны были выпустить свои композиции, чтобы украинцам было легче сделать свой выбор.

Остальные девять артистов, которые могут представить Украину на международной арене, были объявлены еще в декабре прошлого года. В список попали Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, ДК Енергетик, Влад Шериф и Маша Кондратенко.

Они еще раньше сообщили, с какими песнями будут участвовать в Нацотборе, однако их фрагменты представили только сейчас в своих Instagram. Почти все исполнители опубликовали видео, которые, вероятно, станут частью клипов на эти треки. Кто-то поделился очень короткими роликами на девять секунд, а другие же раскрыли больше деталей с длинными тизерами.

Полный список участников Нацотбора и их песни:

Future Culture – "Waste My Time"

KHAYAT – "HONOR"

KRYLATA – "STAY TRUE"

MOLODI – "my sea"

Ziferblat – "Bird of pray"

Абіє – "Дім"

ДК Енергетик – "Сіль"

Маша Кондратенко – "No time to cry"

Влад Шериф – "Wind of change"

FIЇNKA – "Культура"

К слову, финал Нацотбора запланирован на 8 февраля 2025 года. Тогда станет известно, кто из вышеупомянутых певцов представит Украину на Евровидении. Песенный конкурс состоится в мае в городе Базель, Швейцария.

Напомним, ранее участницу Нацотбора FIЇNKA заподозрили в плагиате. Пользователи в сети заметили, что ее конкурсный трек очень похож на песню известной испанской певицы.

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