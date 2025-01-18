Участники украинского Национального отбора на международный конкурс "Евровидение-2025" поделились отрывками своих песен, с которыми планируют представить Украину на шоу в Швейцарии уже в этом году.
В шортлист, как известно, попало девять конкурсантов, а десятый был определен путем голосования украинцев в "Дії". Последней финалисткой стала FIЇNKA.
Именно эта участница собрала наибольшее количество голосов, а это почти 80 тысяч. С большим отрывом она обошла артистов, которым пророчили победу в опросе, в частности МУАЯД, ENLEO и другие.
Певица будет участвовать в Нацотборе с треком "Культура". Ее песня появилась на просторах сети раньше других финалистов, поскольку по правилам голосования, претенденты на место в финале должны были выпустить свои композиции, чтобы украинцам было легче сделать свой выбор.
Остальные девять артистов, которые могут представить Украину на международной арене, были объявлены еще в декабре прошлого года. В список попали Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, ДК Енергетик, Влад Шериф и Маша Кондратенко.
Они еще раньше сообщили, с какими песнями будут участвовать в Нацотборе, однако их фрагменты представили только сейчас в своих Instagram. Почти все исполнители опубликовали видео, которые, вероятно, станут частью клипов на эти треки. Кто-то поделился очень короткими роликами на девять секунд, а другие же раскрыли больше деталей с длинными тизерами.
Полный список участников Нацотбора и их песни:
- Future Culture – "Waste My Time"
- KHAYAT – "HONOR"
- KRYLATA – "STAY TRUE"
- MOLODI – "my sea"
- Ziferblat – "Bird of pray"
- Абіє – "Дім"
- ДК Енергетик – "Сіль"
- Маша Кондратенко – "No time to cry"
- Влад Шериф – "Wind of change"
- FIЇNKA – "Культура"
К слову, финал Нацотбора запланирован на 8 февраля 2025 года. Тогда станет известно, кто из вышеупомянутых певцов представит Украину на Евровидении. Песенный конкурс состоится в мае в городе Базель, Швейцария.
Напомним, ранее участницу Нацотбора FIЇNKA заподозрили в плагиате. Пользователи в сети заметили, что ее конкурсный трек очень похож на песню известной испанской певицы.