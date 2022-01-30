Она исполнила песню Тины Кароль Show me your love.

Покорять сцену самого популярного вокального шоу "Голос страны" вышла дальнобойщица Ирина Перегрим. Она исполнила песню Тины Кароль Show me your love.

Участнице проекта удалось "зажечь" публику, но, к сожалению, к ней не развернулся ни один из звездных тренеров.

"Я дальнобойщица, езжу по Европе. Одна из исполненных мной песен набрала 1,5 млн просмотров в Facebook", - рассказала Ирина.

По просьбе Потапа она а капелла исполнила украинскую песню. Продюсер поблагодарил ее за попытку попасть на шоу и обнял ее. Дальнобойщица уходила из шоу в слезах, поддержать ее на сцену вышли все звездные тренеры.

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Девушка призналась, что она хотела бы попасть именно в команду Потапа. "Я обещаю, что вернусь", — сказала Ирина.

Как сообщалось, во втором эфире от 30.01.2022 на сцене шоу "Голос страны-12" выступил Александр Свириденко, а аккомпанировал ему военный оркестр Минобороны Украины. 20-летний вокалист разогрел публику песней "О, мамо" группы "Сальто назад".

Оркестру удалось развернуть кресла двух звездных тренеров - Нади Дорофеевой и Оли Поляковой. Вокалист выбрал команду первого наставника.

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