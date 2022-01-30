Покорять сцену самого популярного вокального шоу "Голос страны" вышла дальнобойщица Ирина Перегрим. Она исполнила песню Тины Кароль Show me your love.
Участнице проекта удалось "зажечь" публику, но, к сожалению, к ней не развернулся ни один из звездных тренеров.
"Я дальнобойщица, езжу по Европе. Одна из исполненных мной песен набрала 1,5 млн просмотров в Facebook", - рассказала Ирина.
По просьбе Потапа она а капелла исполнила украинскую песню. Продюсер поблагодарил ее за попытку попасть на шоу и обнял ее. Дальнобойщица уходила из шоу в слезах, поддержать ее на сцену вышли все звездные тренеры.
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Девушка призналась, что она хотела бы попасть именно в команду Потапа. "Я обещаю, что вернусь", — сказала Ирина.
Как сообщалось, во втором эфире от 30.01.2022 на сцене шоу "Голос страны-12" выступил Александр Свириденко, а аккомпанировал ему военный оркестр Минобороны Украины. 20-летний вокалист разогрел публику песней "О, мамо" группы "Сальто назад".
Оркестру удалось развернуть кресла двух звездных тренеров - Нади Дорофеевой и Оли Поляковой. Вокалист выбрал команду первого наставника.