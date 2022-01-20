23 января в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера двенадцатого сезона вокального шоу "Голос страны".

Начнется первый выпуск 12 сезона шоу "Голос страны" из совместной песни тренеров. Авторитетный украинский продюсер Потап, попкоролева Оля Полякова, диджитал-сенсация Надя Дорофеева и рок-легенда, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук споют вместе песню "Старые фотографии" Скрябина.

Также в первом выпуске зрителей ожидают первые победы и поражения участников "Голоса страны". На сцену выйдет Гавянец Ярослав из Тернопольщины. 29-летний участник рассказал, что с самого детства мечтал о сцене и после школы поступил на факультет драматического театра и кино. Однако не доучился - вступил в ряды ВСУ, а затем отправился в АТО. Во время защиты Донецкого аэропорта в 2015 году попал в плен. Киборг получил свободу и признается: период психологической реабилитации у него продолжается до сих пор. Ярослав пришел на "Голос страны", чтобы осуществить свою детскую мечту – быть на сцене, ведь именно театр и пение – это то, где бы он был, если бы не война.

Кроме того, в первом выпуске зрителей ожидает выступление Инессы Грицаенко. Девушка много лет поет и не впервые штурмует вокальную сцену. Переехав в столицу в 14 лет, Инесса начала выступать в разных клубах, чтобы заработать себе на жизнь. Тем не менее всегда мечтала о самой большой музыкальной сцене страны. На сцене "Голоса страны" девушка подарит неожиданное джазовое звучание одному из самых популярных хитов прошлого года - "Гуси". Интересно, что ее сестра будет аккомпанировать певице на саксофоне. Оценят ли ее нестандартный подход к песне судьи и как отреагируют тренеры – станет известно уже 23 января.

Читайте также"Голос страны": впервые на слепых прослушиваниях участник сделал предложение любимойВокалисты будут делать все, чтобы услышать, как нажимается заветная красная кнопка. А звездные наставники покажут ожесточенную борьбу за лучших украинских певцов.

Уже в первом эфире станет понятно, какие команды планируют собирать тренеры. Например, выбор Потапа доказывает, что он ищет певцов с мировыми амбициями.

"Я хочу найти эксклюзивные голоса, которые поразят и завоюют сердца, в первую очередь украинских зрителей. Мои цели неизменны – я хочу, чтобы наши артисты представляли Украину по всему миру. И мы, украинцы, ими гордились. А украинский язык звучал по всей планете", - прокомментировал Потап.

Не пропустите, уже в это воскресенье, 23 января в 21:00 на телеканале 1+1 – премьера вокального шоу "Голос страны-12".

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