Надя Дорофеева станцевала вместе с оркестром на сцене и предложила им выступить вместе на ее сольном концерте.

На сцене шоу "Голос страны-12" выступил Александр Свириденко, а аккомпанировал ему военный оркестр Минобороны Украины.

20-летний вокалист Александр разогрел публику песней "О, мамо" группы "Сальто назад". Оркестру удалось развернуть кресла двух звездных тренеров - Нади Дорофеевой и Оли Поляковой.

"Это тот момент, когда жалеешь о том, что не видишь происходящее на сцене. Иначе я бы вас выбрал", — сказал Святослав Вакарчук.

"Я восхищаюсь, потому что я вижу, какую палитру можно из вас сделать... Я вас приглашаю к себе", — сказала Полякова.

Дорофеева, в свою очередь, предложила оркестру вместе выступить на одном из ее концертов. Она тоже призвала идти к ней в команду.

"Хотелось бы посвятить эту песню украинским военным на Востоке", - сказал Александр перед выбором тренера.

"Я выбираю Дорофееву", — добавил вокалист. "Спасибо. Я так счастлива сейчас", — обрадовалась Надя.

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Напомним, 23 января состоялась премьера 12 сезона главного вокального шоу "Голос страны". В прямом эфире проекта стало известно, что в "Голосе страны" появилось пятое тренерское двойное кресло, которое заняла команда "второго шанса" - народный тренер Андрей Мацола и артистка Александра Зарицкая, солистка KAZKA.

Тренеры "второго шанса" могут дать шанс продолжить участие в "Голосе страны" тем участникам, к которым не развернулись тренеры на главной сцене, или тем, которые прекратят борьбу на следующих этапах шоу.

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