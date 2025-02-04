Один из ведущих предположил, что могло стать причиной расставания пары.

Бессменный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник и украинский интервьюер Слава Демин отреагировали на новость о ветеране войны Александре "Терена" и волонтере Инне Белень, которые объявили о расставании. Блогер объяснил, что, по его мнению, могло быть причиной разрыва.

Своими мыслями относительно расставания с главным героем шоу "Холостяк" уже успела поделиться Инна, которая поблагодарила экс-бойфренда и рассказала о пути с ним. А на этот раз вышел на связь Решетник, который на проекте был свидетелем того, как зарождался роман пары. Он был довольно лаконичным в своем высказывании и отметил, что ему очень жаль, что Инна и Александр больше не вместе.

"Мое сердце разорвано пополам. Инна и Александр уже не вместе", - написал Григорий в своем Instagram.

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Также прокомментировать разрыв общественного деятеля и волонтера успел Демин. В своем Telegram-канале он предположил, что причиной их расставания могла быть стремительная популярность и разные характеры.

"Мне действительно жаль, что так произошло. Но думаю, что это влияние стремительной медийности и разных характеров. Потому что во время записи нашего с Инной интервью по некоторым деталям было понятно, что они еще вместе. Но, к сожалению... А, может, и к счастью. Возможно, через некоторое время мы узнаем о новой истории любви каждого", - считает ведущий.

Напомним, ранее Слава Демин признался, что хотел закрутить роман с одной из участниц "Холостяка". Стало известно, почему у ведущего не сложились отношения с девушкой.

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