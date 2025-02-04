Волонтер отметила, что отношения с ветераном войны были полны эмоций и важных уроков.

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк", волонтер и бизнесвумен Инна Белень прокомментировала разрыв отношений с главным героем проекта Александром "Тереном", о котором они объявили во вторник, 4 февраля. Девушка рассказала об их пути вместе.

В своем Instagram экс-избранница "холостяка" вышла на связь и поблагодарила его за все пережитые вместе моменты и путь, который они преодолели. Как известно, пара после финала шоу осталась в отношениях и даже строила их вне реалити.

Для зрителей шоу завершилось в конце декабря, а для Александра и Инны еще в сентябре прошлого года. Следовательно, их отношения продолжались примерно четыре месяца, но уже сегодня после слухов в сети о расставании "Терен" подтвердил, что они больше не пара.

Видео дня

Белень отметила, что их путь вместе был эмоциональным и искренним, но в то же время каждый из них вынес много уроков из этого опыта. Она выразила благодарность общественному деятелю за ее трансформацию и за полученный опыт.

Волонтер не разочаровывается и верит, что впереди их обоих ждет счастливое будущее. В то же время победительница шоу, как и его главный герой не стали раскрывать причин разрыва и рассказывать, кто был инициатором расставания.

"Некоторые истории оставляют след навсегда. Этот путь был полон эмоций, искренних моментов и важных уроков. Я благодарна за все, что произошло, и за то, кем я стала благодаря этому опыту. Жизнь иногда пишет свои сценарии, и не у всех ожидаемый финал. Но я верю, что все ведет нас туда, где мы должны быть", - убеждена девушка.

Напомним, ранее "Терен" после участия в "Холостяке" отменил свои выступления по Украине. Украинцы почти не покупали билеты на его шоу, но сам ветеран назвал другую причину отмены концертов.

Вас также могут заинтересовать новости: