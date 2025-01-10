Девушка заявила, что экс-сотрудница "спекулировала на теме интима".

Волонтер, бизнесвумен и победительница романтического проекта "Холостяк" Инна Белень высказалась о своей бывшей конкурентке на шоу - тарологе Анастасии Юзьвак. Избранница главного героя Александра "Терена" призналась, общается ли с финалисткой реалити.

В интервью Славе Демину волонтер поделилась, что не поддерживает связь с Анастасией. Они виделись лишь несколько раз после завершения шоу на совместных съемках. По ее словам, еще во время участия в проекте их отношения с тарологом были разными. Сначала ее раздражало поведение и раскусите конкурентки. Она думала, что это не поможет ей дойти до финала, но случилось иначе.

"Ее сексуальный образ меня тригерил, но ей это помогло дойти до финала", - убеждена Инна.

После премьеры реалити осенью прошлого года Анастасия начала негативно высказываться о Белень, что не могло не возмутить победительницу. Кроме того, девушку разочаровал комментарий Юзьвак относительно ее благотворительной деятельности и что якобы любимая "Терена" выдает себя за другого человека. Волонтерку возмущает то, что таролог пиарится на ее имени.

Как известно, ранее Александр и Инна заявили, что на "Холостяке" не было интима. Позже Анастасия заявила, что пара якобы врет и сказала, что секс на шоу был, но не у нее. Эти слова бизнесвумен также опровергла. Она в очередной раз подчеркнула, что ничего подобного не было и обвинила финалистку в спекуляции.

"Еще вписалась ее мама, которая публикует сториз, где пишет: "27-летняя девственница, которая слово секс не может произнести". Ну рассказывать на втором свидании, в каких позах в голове меня имеет Саша - это не моя история. Мне это было не понятно. Она (Анастасия - УНИАН) сказала, что я "нацепила маску волонтера", и поэтому Саша выбрал меня, только потому, что это подошло для СТБ... Спекулирует на том, что был интим на проекте, а я лежу с Сашей в одной постели и спрашиваю: "Был?", он говорит "Нет", - добавила Белень.

В дополнение, девушка указала, что считает Юзьвак наполненным и интересным человеком. Но в то же время она призвала ее не вмешиваться в их с Александром жизнь и не наращивать свою популярность, сплетничая об их отношениях.

Напомним, ранее Инна Белень объяснила, почему они с Тереном живут отдельно после "Холостяка". Девушка поделилась, важно ли ей жить вместе со своим избранником.

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