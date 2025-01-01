Девушка отметила, что у них с главным героем была возможность остаться вдвоем без камер в отеле.

Победительница романтического реалити "Холостяк-13", волонтер и бизнесвумен Инна Белень ответила, были ли у нее интимные отношения с главным героем шоу во время съемок проекта. Участница поделилась, что у нее и еще одной финалистки Анастасии Юзьвак была возможность уединиться с мужчиной наедине без камер.

Как известно, финальные индивидуальные свидания на шоу прошли в отеле в Киеве. Ветеран войны Александр "Терен" пообщался с каждой из девушек в их номерах и мог остаться на ночь с каждой из них.

В своем Instagram Инна отметила, что они с тарологом Анастасией проживали в одном отеле. Так она узнала, что у нее первой было свидание с общественным активистом и даже подозревала, что у них могло что-то быть.

Видео дня

"После финального свидания у двух финалисток была возможность остаться с "холостяком" в гостиничном номере без камер. Я считала, что у них сексуальное рандеву, и если они останутся на ночь в отеле, то у нас с Сашей на этом будет все", - написала Белень.

Во время свидания волонтерки и военного они вместе смотрели фильм "Титаник", после чего, как было показано в эфире, Александр попрощался с девушкой. А потом, как оказалось, он вернулся к финалистке, и они провели время наедине. Однако девушка заверила, что секса у них не было.

"Мое свидание было вторым. После того, как мы попрощались на свидании, Саша вернулся ко мне. Это наверное "Титаник" повлиял. Мы валялись и обнимались, без камер. По моему взгляду он понял, что меня что-то беспокоит. И я спросила напрямую, он с ней оставался. когда Саша спросил или ему идти, или оставаться я выбрала головой. Я послушалась. Поэтому секса на проекте не было", - добавила Инна.

Сам "Терен" также не промолчал и ответил на вопрос в своем Instagram. Он, как и победительница шоу, отметил, что интима у него не было ни с одной девушкой на шоу.

"Хотя вы видели поцелуи, интимные моменты и логично, что каждое развитие отношений ведет к сексу, но для меня это очень важный шаг. Во время съемок, я не был настолько близок ни с одной из участниц, что перейти на этот уровень отношений. Поэтому секса не было", - подчеркнул ветеран войны.

Напомним, ранее Григорий Решетник прокомментировал победу волонтерки Инны на "Холостяке". Ведущий отметил, что у него остались только положительные впечатления от общения с победительницей.

Вас также могут заинтересовать новости: