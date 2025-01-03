Она также рассказала, поддерживает ли общение с Тереном.

Финалистка романтического шоу "Холостяк-13" Анастасия Юзьвак призналась, был ли у нее интим на проекте.

Недавно победительница Инна рассказывала, что у участниц была возможность уединиться с Александром "Тереном" Будько наедине без камер. Однако она не воспользовалась этим. Позже и сам "холостяк" говорил, что интима на реалити не было, потому что он не был настолько близким ни с одной из девушек.

Но на днях Анастасия рассказала собственную версию этой темы в своем Instagram.

Видео дня

"Секс был, но не у меня. За время проекта у меня не было возможности даже на самоудовлетворение - 2 месяца аскезы", - написала таролог.

Она также добавила, что Терен мог сказать неправду и в шутку написала на это так:

"Нашли кому верить".

Кстати, "неискренним" назвала Юзьвак и финальный выбор Александра. И добавила, что сейчас не поддерживает связь с главным героем проекта.

К слову, сегодня, 3 января, станет известно, до сих пор ли вместе после завершения шоу Александр и волонтер Инна Белень.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка" призналась, дала бы Терену второй шанс.

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