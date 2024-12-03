Ведущий оставил остроумный комментарий под сообщением "коллеги".

Известный украинский ведущий и главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин публично поддержал ветерана войны, который стал "холостяком" в 13 сезоне, Александра "Терена" Будько. Знаменитость вступился за своего коллегу по шоу, на которого полилась волна критики в сети.

Как известно, главный герой за пять выпусков шоу поцеловался с семью участницами, в частности, с Викторией, Инной, Вероникой, Настей, Ксенией, Анастасией и Алиной. Из-за слишком быстрого хода событий и того, что "Терен" настолько сблизился со многими девушками, его захейтили зрители проекта.

Сам "холостяк" уже успел прокомментировать ситуацию и ответил, почему поцелуи так важны для него. В то же время на его защиту стал и Добрынин и он ответил на упреки поклонников. Ведущий объяснил, что шоу снимается далеко не одну неделю и события развиваются дольше, чем зрители видят на экранах. В остроумной форме он написал об этом в комментариях под постом Александра в Instagram.

Видео дня

"Целовался три месяца, а люди теперь думают, что ты все за один вечер успел. Бывает", - с юмором отметил Никита.

Ветеран войны не промолчал и ответил на комментарий коллеги. Он написал: "Ты понимаешь".

Отметим, что Добрынин был "холостяком" в 2018 году. Тогда его выбрали путем голосования. Команда шоу подготовила кандидатуры будущих главных героев, а зрители голосовали и по результатам выбрали ведущего. Победительницей проекта стала блогер Даша Квиткова. Кстати, они были единственной парой, которая построила отношения вне проекта и даже поженилась. Супруги воспитывают общего сына Льва. Правда, в прошлом году они объявили о разводе.

Напомним, ранее Инна оправдалась за поцелуй с "Холостяком" на глазах у Юстины. Она искренне волнуется из-за дружбы с конкуренткой на проекте.

Вас также могут заинтересовать новости: