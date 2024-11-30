Пятый выпуск шоу "Холостяк" вызвал гнев у зрителей.

Последний выпуск "Холостяка" произвел настоящий взрыв в соцсетях! Зрители, следящие за шоу, были поражены количеством поцелуев, которые главный герой, Александр Терен, щедро дарит участницам. Что самое интересное - ситуация обострилась после последнего поста от СТБ, где на фото Терен целуется с одной из участниц, Анастасией, которая, кстати, получила огромную порцию внимания со стороны зрителей.

Комментарии под публикацией буквально взорвались. Некоторые пользователи не сдерживали эмоций.

Реакция соцсетей:

"Так быстро все развивается, все уже влюблены, со всеми уже перецеловался. Это какой-то сюр, как будто продюсеры там шептали в ухо: нет времени играть, у нас хронометраж. Мне сегодня впервые стало как-то странно, это несерьезно"

"Странно, что целует, а за кадром говорит: я не понимаю, не поддерживаю. Почему тогда столько близости? А Настя, на мой взгляд, молодец, потому что она четко сказала, что и как. Это ее взгляд, ее жизнь. И ты или принимаешь, или нет"

"Тупее во время войны придумать нельзя было. Вы о женах военных подумали, которые раз или два в год своих мужей видят, а остальное время молятся, чтобы выжил. Или вы с другой планеты? Вообще ни стыда, ни совести, ни достоинства. Меня это очень ранит, потому что я не могу даже увидеть своего мужа. А вы такое выставляете на всеобщее обозрение"

"Как-то после этого сезона не хочется больше смотреть "Холостяка"

"Это просто стыд, СТБ, что вы выбрали такого мужчину в качестве холостяка. Такого еще никогда не было, чтобы он целовался с каждой. СТБ, вы же таким образом создаете негативный образ военных, тем более с инвалидностью. У меня такое впечатление, что он пытается самоутвердиться за счет девушек, используя их"

"Он парень легкого поведения!"

"Он уже со всеми перецеловался!"

"Это треш!

"Всех уже перелизал!".

Другие даже шутили, что такой сезон не имел аналогов по количеству поцелуев:

Видео дня

"Он уже готов был ее придвинуть!"

Отдельные пользователи добавляли, что после последнего выпуска им стало казаться, что они сами уже целовались с Александром:

"Мы тоже, кажется, уже с ним целовались"

Не обошлось и без философских размышлений от зрителей, которые высказывали предположения о глубине отношений участников шоу.

"Впечатление, что это уже не просто проект, а проверка на доступность", - заметили одни из критиков.

Другие, в свою очередь, не сдерживали свое возмущение:

"Шоу - это прекрасный способ еще и с девушками поспать на камеру, и все это ради шоу!"

Однако не все были такими критичными, многие из позитивных зрителей призывали к толерантности:

"Это шоу, не стоит воспринимать все так серьезно. Все девушки классные, а Холостяк - красавчик!"

Что ж, некоторые комментарии не оставили сомнений относительно того, как фанаты относятся к Анастасии, которая снова привлекла к себе внимание:

"Это было горячо!"

"Настя - настоящая соблазнительница!"

"Алекс, кажется, уже определился со своей фавориткой"

"Интересно, как на это отреагируют остальные участницы?"

"Надеюсь, у них настоящие чувства, а не просто игра на камеру"

"Не могу дождаться следующего выпуска! Хочу знать, чем все это закончится!"

В общем, шоу "Холостяк-13" продолжает разжигать интерес зрителей и становиться темой для обсуждений в социальных сетях. Уже очевидно, что сезон набирает обороты, и мы можем только гадать, что еще будет ждать нас в следующих выпусках. Какие новые сюрпризы приготовили участники, и кто окажется в центре внимания в следующих эпизодах - останется только догадываться, но точно одно: это шоу, которое никто не оставит без внимания!

Напомним, экс-участница рассказала "Холостяку" об истинных причинах участия.

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