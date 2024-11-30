Последний выпуск "Холостяка" произвел настоящий взрыв в соцсетях! Зрители, следящие за шоу, были поражены количеством поцелуев, которые главный герой, Александр Терен, щедро дарит участницам. Что самое интересное - ситуация обострилась после последнего поста от СТБ, где на фото Терен целуется с одной из участниц, Анастасией, которая, кстати, получила огромную порцию внимания со стороны зрителей.
Комментарии под публикацией буквально взорвались. Некоторые пользователи не сдерживали эмоций.
Реакция соцсетей:
- "Так быстро все развивается, все уже влюблены, со всеми уже перецеловался. Это какой-то сюр, как будто продюсеры там шептали в ухо: нет времени играть, у нас хронометраж. Мне сегодня впервые стало как-то странно, это несерьезно"
- "Странно, что целует, а за кадром говорит: я не понимаю, не поддерживаю. Почему тогда столько близости? А Настя, на мой взгляд, молодец, потому что она четко сказала, что и как. Это ее взгляд, ее жизнь. И ты или принимаешь, или нет"
- "Тупее во время войны придумать нельзя было. Вы о женах военных подумали, которые раз или два в год своих мужей видят, а остальное время молятся, чтобы выжил. Или вы с другой планеты? Вообще ни стыда, ни совести, ни достоинства. Меня это очень ранит, потому что я не могу даже увидеть своего мужа. А вы такое выставляете на всеобщее обозрение"
- "Как-то после этого сезона не хочется больше смотреть "Холостяка"
- "Это просто стыд, СТБ, что вы выбрали такого мужчину в качестве холостяка. Такого еще никогда не было, чтобы он целовался с каждой. СТБ, вы же таким образом создаете негативный образ военных, тем более с инвалидностью. У меня такое впечатление, что он пытается самоутвердиться за счет девушек, используя их"
- "Он парень легкого поведения!"
- "Он уже со всеми перецеловался!"
- "Это треш!
- "Всех уже перелизал!".
Другие даже шутили, что такой сезон не имел аналогов по количеству поцелуев:
- "Он уже готов был ее придвинуть!"
Отдельные пользователи добавляли, что после последнего выпуска им стало казаться, что они сами уже целовались с Александром:
- "Мы тоже, кажется, уже с ним целовались"
Не обошлось и без философских размышлений от зрителей, которые высказывали предположения о глубине отношений участников шоу.
"Впечатление, что это уже не просто проект, а проверка на доступность", - заметили одни из критиков.
Другие, в свою очередь, не сдерживали свое возмущение:
- "Шоу - это прекрасный способ еще и с девушками поспать на камеру, и все это ради шоу!"
Однако не все были такими критичными, многие из позитивных зрителей призывали к толерантности:
- "Это шоу, не стоит воспринимать все так серьезно. Все девушки классные, а Холостяк - красавчик!"
Что ж, некоторые комментарии не оставили сомнений относительно того, как фанаты относятся к Анастасии, которая снова привлекла к себе внимание:
- "Это было горячо!"
- "Настя - настоящая соблазнительница!"
- "Алекс, кажется, уже определился со своей фавориткой"
- "Интересно, как на это отреагируют остальные участницы?"
- "Надеюсь, у них настоящие чувства, а не просто игра на камеру"
- "Не могу дождаться следующего выпуска! Хочу знать, чем все это закончится!"
В общем, шоу "Холостяк-13" продолжает разжигать интерес зрителей и становиться темой для обсуждений в социальных сетях. Уже очевидно, что сезон набирает обороты, и мы можем только гадать, что еще будет ждать нас в следующих выпусках. Какие новые сюрпризы приготовили участники, и кто окажется в центре внимания в следующих эпизодах - останется только догадываться, но точно одно: это шоу, которое никто не оставит без внимания!
Напомним, экс-участница рассказала "Холостяку" об истинных причинах участия.