Юлия, которая выбыла из проекта, раскрыла всю правду о съемках проекта.

Участница романтического 13-го сезона романтического шоу "Холостяк" Юлия, которая ушла из проекта на первой вечеринке, раскрыла правду о съемках первого выпуска. Девушка заявила, что общение главного героя Александра "Терена" было постановочным и он следовал указаниям редакторов.

В интервью для OBOZ.UA экс-участница призналась, что заметила, что ветеран войны странно себя вел во время съемок. Дело в том, что общаясь с девушками, "Терен" делал длинные паузы, потому что он, мол, ждал указаний редакторов, которые надиктовывали ему их в наушник. По словам Юлии, она почувствовала, что будто говорит не с "холостяком", а с редакторами. Такое поведение разочаровало девушку, и у нее уже не было желания участвовать в шоу.

"Когда мы только познакомились, когда я вышла из машины, он был приветлив, улыбался. Я не могу сказать, что как-то плохо себя вел. Даже сначала понравился. Но потом, в процессе общения, меня очень разочаровало и демотивировало то, что я увидела: будто не с ним разговариваю, а с каким-то другим человеком. Например, в разговоре или в каких-то репликах, которые он говорил девушкам в целом, были очень длинные паузы. У него в ухе был наушник. Очень часто эти паузы были связаны с тем, что "Терен" слушал подсказки, что ответить дальше или что не забыть сделать", - вспомнила Юлия.

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Во время личного общения с главным героем предположения Юлии подтвердились. "Терен" задавал девушке вопросы, о которых не мог знать, говорит участница. Она отметила, что раньше о своей семье рассказывала редакторам, и неожиданно услышала такие же вопросы от военного, тогда она поняла, что с ней на самом деле общается съемочная группа.

"Мы должны были задавать друг другу вопросы. Ну и на том этапе я все поняла, ведь пошли уже нестандартные вопросы с его стороны, о которых я не говорила раньше. Меня это очень разочаровало. Например, "расскажи про папу", "ты же с папой ближе, чем с мамой". И я понимаю, что мне тот же вопрос задавали редакторы во время съемок визитки. Я тогда отказалась отвечать. Я понимаю, что он этой информации не может знать, с кем я больше общаюсь. И вообще о "папе" я еще ни слова ему не сказала. В этом моменте я конкретно поняла, что ему подсказывают редакторы. Он просто говорит реплики. Меня это демотивировало", - добавила девушка.

К слову, после первой вечеринки на "Холостяке" розы получили 12 участниц. Всего на первую вечеринку появилось 25 девушек. Уже сегодня выйдет второй выпуск шоу, во время которого появится еще одна девушка.

Напомним, ранее Беспалов "слил" имя победительницы "Холостяк-13". Ею станет харьковчанка, которая появится на проекте во втором выпуске.

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