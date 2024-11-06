Беспалов назвал цель участия девушки в проекте.

На прошлой неделе на телеканале СТБ вышел первый выпуск романтического шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром "Тереном". Главный герой на первой вечеринке выбрал 12 девушек, которые дальше будут бороться за его сердце в 13 сезоне. Среди таких оказалась Алина Моисеенко - блогер, продюсер образовательных проектов.

Украинский блогер-плиткарь Богдан Беспалов раскрыл всю правду об этой участнице и назвал цель пребывания девушки на проекте. Как утверждают инсайдеры, у Алины есть парень вне проекта. Она уже длительное время находится в отношениях и на шоу пришла вовсе не за любовью.

По словам блогера, бойфренд Александр Тимощук - состоятельный столичный бизнесмен. Он полностью обеспечивает девушку. Ее слова о том, что она всего достигла сама, рассказы об успешности и богатстве, мол, не являются правдой.

"Self-made woman (женщина, которая сделала себя сама - УНИАН) Алина - лишь фиктивный образ в соцсетях "реализованной девушки" с имитацией профессиональной занятости и заработка. На 100% на содержании у Саши. Саша Тимощук - столичный бизнесмен с большими возможностями и финансами. Алина с ним давно. Она всегда знала свое дело. Рассматривала только парней с деньгами. Очень приветливая и милая, но только с теми, кто ей выгоден и нужен. Остальных воспринимает как ненужную массовку. Саша удовлетворяет всегда "хотелки" Алины", - рассказал инсайдер о Моисеенко.

А что касается главной цели девушки на проекте, то Беспалов отметил, что она пришла не за чувствами и отношениями, как говорит об этом сама, а за популярностью. На самом деле Алина якобы хочет просто стать известной и потом монетизировать свою медийность. А что касается Александра, то она позже будет рассказывать "Терену", что это ее бывший парень.

"На шоу "Холостяк" шла с согласия Саши, потому что хочет медийность и славу. После того, как правда вылезет, Алина будет "втирать" аудитории, что Саша - ее бывший. Такой бывший, что продолжает с ним жить. И за его, соответственно, деньги", - добавили источники.

К слову, новый "холостяк" "Терен" - ветеран войны, который получил тяжелое ранение на фронте. Вследствие этого защитник потерял две конечности, после чего ему сделали протезирование. Ранее Александр рассказывал, что он хочет встретить на шоу украиноязычную девушку, которая понимает проблемы военных и людей с инвалидностью.

Напомним, ранее Беспалов "слил" имя победительницы "Холостяк-13". Ею станет волонтер из Харькова, которая появится на проекте во втором выпуске.

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