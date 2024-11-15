Сомелье Алина также рассказала, были ли девушки, с которыми у нее не сложились отношения.

Бывшая участница романтического шоу "Холостяк" сомелье Алина Пухальская, которая ранее прокомментировала свой вылет из проекта, ответила, поддерживает ли связь с другими девушками. Она рассказала, были ли участницы, с которыми ей не было некомфортно общаться.

Как известно, Алина покинула проект во втором выпуске шоу. Главный герой Александр "Терен" попрощался с девушкой во время группового свидания, на котором также была участница Елизавета. Даже после вылета из шоу Пухальская положительно отзывается о проекте и о "холостяке", а также и о своих экс-конкурентках.

В интервью "РБК-Украина" Алина отмечает, что каждая из девушек была интересным, харизматичным человеком. После проекта она поддерживает связь с некоторыми участницами, но их имена раскрывать не стала. Однако они не стали ее близкими подругами, потому что к выбору друзей, говорит сомелье, она подходит ответственно.

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"Каждая девушка на проекте - интересная личность, со своей историей и мировоззрением. Все они - умные, харизматичные, яркие. В проекте были моменты, которые сплотили нас, и с некоторыми девушками мы действительно сохранили теплые отношения до сих пор. Мы поддерживаем контакт, и это еще одна из причин, за которые я благодарна проекту. Но к выбору друзей я отношусь очень ответственно и в свою жизнь людей впускаю медленно. Поэтому моя подруга - это человек вне проекта, и она всегда остается рядом", - поделилась Пухальская.

Также экс-участница отметила, что за время ее пребывания на шоу, она не заметила лицемерия со стороны девушек. По ее словам, все участницы с уважением относились друг к другу, поэтому она не может выделить тех, с кем бы ей было некомфортно.

"Не буду скрывать, что жить в одном доме с 12 девушками - непростая задача. Но, к счастью, нам удалось избежать лицемерия. Конечно, были разные моменты, но в целом мы сохранили уважение друг к другу, и это очень ценно. Это опыт, который научил меня сохранять внутреннюю гармонию даже в сложных обстоятельствах. Что касается интриг, то я их не заметила, прежде всего потому, что сама таким никогда не занимаюсь", - добавила Алина.

Напомним, ранее в сети набросились на "Терена" после второго выпуска "Холостяка". Главный герой нарвался на хейт из-за одной из участниц, которая покинула проект.

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