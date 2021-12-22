Во время съемок на сцене "Голоса страны" состоялось яркое событие.

Начались съемки слепых прослушиваний самого масштабного вокального шоу страны "Голос страны-12". И уже появились первые подробности и эксклюзивные фото из-за кулис.

Тренерами "Голоса страны-12" стали топовые украинские звезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, поп-королева Оля Полякова, диджитал-сенсация Дорофеева и рок-легенда, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

За кулисами тренеры обсуждали, какие голоса ищут в новом сезоне "Голоса страны". Дорофеева отметила, что ищет смелых и искренних, тех, которые изменят этот мир к лучшему. Кроме того, на съемках слепых прослушиваний тренер-победительница прошлого сезона появилась в новом образе – с темными длинными волосами и челкой.

В свою очередь Потап постарается найти экстравагантные голоса, которые будут представлять Украину по всему миру, где бы они ни выступали. А вот Оля Полякова поделилась тем, что давно мечтала быть в "Голосе страны", и наконец ее мечта осуществилась.

Читайте такжеTamerlanAlena презентовали новую версию суперхита Софии Ротару "Одна калина""Я хочу найти вокалистов с сильными голосами. Для этого у меня есть все основания – классическое музыкальное образование! И вот меня пригласили. Теперь это для меня большая ответственность: "Голос страны" – серьезный проект, в который надо погружаться полностью. Здесь нельзя просто приезжать на съемки, улыбаться в кадре, что-то каламбурить и уходить. Здесь надо вести людей к победе, заниматься репертуаром, вокалом, аранжировками. Но я готова и очень рада", - рассказала Оля Полякова.

Вернувшись в кресло тренера "Голоса страны" Святослав Вакарчук рассказал о своих первых эмоциях: "Первый день съемок приятно удивил участниками. Они такие разные. Такие не похожие друг на друга, интересные голоса, и это действительно круто. Увидим, как дальше. Но главное, чтобы было много классной музыки".

Кроме того, во время съемок на сцене "Голоса страны" состоялось яркое событие: впервые за годы выхода украинского шоу участник сделал предложение своей девушке прямо на сцене после своего выступления на слепых прослушиваниях. Свидетелем этого события станет вся страна, а что ответит девушка – зрители узнают в скором времени.

Воодушевленный таким жестом участника, за кулисами шоу Юрий Горбунов вспомнил момент из своей личной жизни, когда сделал предложение Екатерине Осадчей.

"Я в свое время делал предложение Кате в Одессе и для меня это было очень сложно, поскольку я не знал, как она отреагирует. Она ответила "да", но это был очень волнующий момент. Для женщин это очень важный момент. Он значим и говорит, что мужчина ничего не боится и на весь мир может стать на колено и предложить руку и сердце", - прокомментировал Юрий Горбунов.

Напомним, ведущими шоу традиционно будет семейная пара телеведущих: Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, которые перед съемками слепых прослушиваний окрестили своего второго сына. Крестины 4-месячного Данила пришлись на празднование Дня Святого Николая.

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