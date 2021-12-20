​​​​​​​Церемонию крещения знаменитые супруги организовали в церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле в Киеве.

В День святого Николая, 19 декабря, популярная семейная пара ведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов окрестили младшего сына Данилу.

Фото и видео с таинства крещения, а затем и праздничного застолья поделился Горбунов на своей странице в Instagram.

Среди гостей были и звездные друзья пары Потапа и Настя Каменских.

Читайте такжеСемейная традиция: Осадчая и Горбунов провели выходные в Риме (фото, видео)Церемонию крещения знаменитые супруги организовали в церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле в Киеве.

"Крестины Данила-Николая на День святого Николая. Любимая церковь на Аскольдовой могиле", - поделилась в Instagram бизнес-леди Ирина Ковальчук, а вместе с тем рассекретила второе имя четырехмесячного мальчика.

На таинство крещения звездные родители и гости нарядились в одежду с национальными мотивами: Горбунов – в белую вышиванку, Осадчая – в платье от дизайнера Юлии Магдич, Каменских – в миниплатье цвета хаки с вышивкой.

После церемонии в церкви Осадчая и Горбунов пригласили гостей на ужин в ресторан. После щедрого застолья они устроили зажигательные танцы под украинские песни.

А на гулянье пришел Святой Николай, который порадовал не только 4-летнего сына пары Ивана, но и Потапа, который сел ему на колени и рассказал стишок.

"Классный был день сегодня. Всем крестникам развезла подарочки. Были в церкви, окрестили Ангела", - подытожила Каменских в своем Instagram.

Напомним, Катя Осадчая родила третьего сына Данилу 19 августа. Это их второй общий ребенок с телеведущим и продюсером Юрием Горбуновым. Пара также воспитывает 4-летнего сына Ивана и сына Осадчей от первого брака - Илью.

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Автор: Виктория Гордиенко