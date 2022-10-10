Марта Любчик рассказала о своем дедушке.

Участница 12 сезона шоу "Голос країни" Марта Любчик рассказала о своем дедушке, который был героем УПА. Историей своей семьи и о пережитых ими репрессиях она довела зрителей до слез.

31-летняя девушка из Тернополя в эфире шоу рассказала, что ее дедушка плакал, когда узнал, что Украина стала независимой. А она тогда не понимала, почему у него это вызывает такие эмоции.

"Мой дедушка, когда смотрел телевизор, когда Украина стала независимой, он плакал. Я заходила в комнату и не понимала, почему он плачет. Но у него была такая радость от того, что Украина независима. Мой дедушка был в УПА (Украинская повстанческая армия, - УНИАН). Они с бабушкой познакомились в Сибири, куда семьи были выселены", - рассказала Марта.

Она добавила, что сейчас хочет популяризировать украинскую культуру, в том числе и музыку, чтобы весь мир знал, какая она красивая. По ее словам, пока мы будем привязаны к своим корням, до тех пор у нас будет счастливое будущее.

Известно, что на "Слепых прослушиваниях" еще до 24 февраля Марта спела песню "Ой дай Бог". Тогда ей не удалось покорить судей проекта, поэтому она могла не попасть в шоу. Но девушке дал шанс народный тренер Андрей Мацола.

Напомним, кто из участников "Голосу країни" вступил в ряды ВСУ.

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