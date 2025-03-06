Ограничения по выезду артистов уже начали действовать с 3 марта.

После нового приказа Министерства культуры Украины, который с 3 марта начал накладывать ограничения на выезд артистов за границу, стало известно, сможет ли группа Ziferblat поехать на международный песенный конкурс "Евровидение-2025".

Не секрет, что недавно певцов Дмитрия Шурова и Андрея Данилко не выпустили за границу на концерты. Артисты вынуждены были отменить свои запланированные выступления в европейских городах, хотя, по их словам, они заранее подавали все документы на выезд. Поэтому и выезд группы Ziferblat мог быть под угрозой. Однако на днях заместитель Министра культуры и информационной политики Украины Галина Григоренко сообщила, что вопрос о представителях нашей страны на "Евровидении-2025" вынесли на обсуждение на заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Позже было принято решение.

"Группа не будет иметь статус критичности, но будем думать, как ее отправить. Я думаю, что мы можем это мероприятие считать таким, к которому причастно Министерство культуры, то есть внести в план работы Минкульта. Чтобы позволить принять участие в конкурсе не только группе, а и всей команде", - отметила Галина Григоренко.

Видео дня

К слову, 69-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в этом году в мае в швейцарском городе Базель. Группа Ziferblat победила на Нацотборе, поэтому будет представлять Украину на международной арене с песней "Bird of Pray".

Напомним, ранее представительница Польши на "Евровидении-2025" высказалась о песне группы Ziferblat.

Вас также могут заинтересовать новости: