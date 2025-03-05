Она поделилась своими эмоциями от услышанной композиции в сети.

Певица Юстина Стечковская, которая будет представлять Польшу на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025", прокомментировала песню украинской группы Ziferblat.

Артистка опубликовала видео в своем TikTok, в котором призналась, что ей понравилась песня "Bird of Pray". Более того, она даже спела фрагмент, который ей запомнился.

"Вот никак из головы не идет у меня фрагмент замечательной песни. Слушайте, что именно я имею в виду: "Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка", - сказала Юстина.

К слову, польская певица уже участвовала в "Евровидении" в 1995 году. Тогда она заняла 18 место с песней под названием "Sama". А вот украинская группа Ziferblat будет впервые выступать на сцене международного шоу. В этом году с песней "Bird of Pray" они с третьей попытки победили в Нацотборе и представят Украину в мае в швейцарском городе Базель.

Напомним, ранее певица Тина Кароль ответила, какие шансы на победу на "Евровидении-2025" у группы Ziferblat. Артистка также объяснила, над чем стоит поработать музыкантам до выступления в Швейцарии.

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