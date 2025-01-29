В Швейцарии состоялась жеребьевка и стало известно, с кем Украина будет соревноваться за место в финале.

Во вторник, 28 января, в Швейцарии, в которой состоится конкурс "Евровидение-2025", прошла жеребьевка между странами. Стало известно, в каком полуфинале, когда и с кем будет соревноваться за победу Украина.

В этом году на международной арене свои страны представят 37 артистов, поскольку ранее Молдова отказалась от участия. Из них около 20 лучших исполнителей попадут в финал, где будут бороться за главную награду - хрустальный микрофон.

На официальной Instagram-странице Евровидения обнародовали результаты жеребьевки, согласно которым стало известно, что Украина появится на шоу в первом полуфинале. Он состоится 13 мая в городе Базель.

Видео дня

За место в финале украинский артист или группа будет бороться с 14 странами, в частности, Швецией, Словенией, Исландией, Эстонией, Польшей, Португалией, Нидерландами, Азербайджаном, Албанией, Сан-Марино, Бельгией, Кипром, Хорватией и Норвегией.

Во втором полуфинале, который запланирован на 15 мая появятся такие страны: Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург, Грузия и Сербия.

В гранд-финал конкурса 17 мая автоматически попадают страны "Большой пятерки". Ежегодно они не участвуют в полуфиналах, поскольку были основательницами Евровидения. Это Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. А также сразу в финал попадает страна-хозяйка нынешнего шоу - Швейцария.

Отметим, что многие страны уже определились с представителями на конкурсе. В Украине Национальный отбор состоится уже 8 февраля. Тогда и станет известно, кто поедет в Базель на международный конкурс. За такую возможность борются 10 финалистов.

Напомним, ранее букмекеры "подвинули" Украину из топ-3 на Евровидении. Ранее по их ставкам в финале Украина могла получить бронзу, однако сейчас их мнение изменилось из-за Израиля.

Вас также могут заинтересовать новости: