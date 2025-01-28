Евровидение-2025: букмекеры 'подвинули' Украину с топ-3

Букмекеры изменили свои ставки относительно победителя на Евровидении-2025. Ранее Украина входила в топ-3, однако сейчас нас подвинул Израиль, который вырвался вперед с пятого места.
Теперь топ-5 выглядит следующий образом:
- Бельгия (12%)
- Израиль (10%)
- Швеция (9%)
- Украина (6%)
- Италия (5%)
Самые низкие шансы на победу, по мнению букмекеров, у Албании и Черногории. Они занимают 36 и 37 место в рейтинге.
Напомним, Израиль на Евровидении-2025 представит певица, которая чудом выжила во время нападения ХАМАС. Юваль Рафаэль уже готовится к выступлению на международной сцене.
"Я не могу объяснить, насколько я взволнована и готова! Спасибо, что предоставили мне эту огромную честь и доверили представлять мою страну на большой сцене "Евровидения" в Швейцарии", - сказала девушка.
Кроме того, уже известны имена ведущих самого масштабного песенного конкурса. В этом году конкурс будут вести три известные женщины - Сандра Штудер, Мишель Гунцикер и Гейзел Брюггер.