За нарушение новых правил участников и зрителей будут ждать наказания.

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2025", который состоится уже в мае этого года, ввели новые правила на шоу. Ограничения будут касаться не только участников, но и зрителей музыкального события, а в случае их нарушения, будут применены наказания.

Как пишет издание DR, зрителям теперь разрешено приносить на арену любые флаги, не нарушающие законодательство Швейцарии, которая принимает конкурс в 2025 году. В частности, на шоу могу появиться символика Палестины и России. Как известно, в прошлом году на конкурсе можно было использовать только флаги стран, участвующих в событии.

Организаторы Евровидения аргументировали это тем, что в стране "ценят свободу слова". Правда, участникам конкурса строго запрещено теперь показывать на сцене или вне ее любые флаги, кроме государственных. Следовательно, под запрет подпала и символика ЛБГТК+ сообщества. В прошлом году, кстати, представители Швейцарии, победители Евровидения Nemo выступали в поддержку людей из ЛБГТК+ сообщества. Они пронесли на сцену флаг небинарных лиц.

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Более того, также нельзя будет использовать флаги других стран в знак солидарности во время прямого эфира. Во время парада флагов, который проходит в начале шоу, конкурсанты могут выйти только с флагами своих стран, согласованными со швейцарским вещателем SRG SSR.

Какое именно наказание будет введено для участников в случае нарушения правил - пока неизвестно. Организаторы лишь кратко указали, что конкурсантов будут ждать "дальнейшие последствия". Если правила нарушат зрители, то они будут выведены из зала.

К слову, 69-й песенный конкурс состоится в Базеле. Гранд-финал Евровидения запланирован на 17 мая, а полуфиналы - на 13 и 15 мая 2025 года. Представители Украины группа Ziferblat выступит в первом полуфинале под номером 5 с песней "Bird of Pray".

Напомним, ранее Украина резко поднялась в букмекерском рейтинге на "Евровидение-2025". Группа Ziferblat снова попала в топ-10 фаворитов конкурса. Стало известно, какое место могут занять украинские музыканты на песенном шоу.

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