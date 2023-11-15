По ставкам букмекеров, Украина вошла в топ-5.

Самый масштабный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в городе Мальме (Швеция) в мае следующего года. Уже известно, какие страны примут участие, а также становятся известными претенденты на главный кубок.

Стоит отметить, что еще не все страны выбрали представителя на конкурс. При этом букмекеры уже успели сделать ставки. На первое место они поставили Израиль (8%). Вероятно, таким образом они хотят оказать поддержку стране, которая столкнулась с агрессией боевиков ХАМАСа.

На втором месте, по ставкам букмекеров, оказалась Украина (7%). На третьем Швеция (7%). К слову, в 2023 году на Евровидении победила певица Loreen из Швеции. Интересно, что она дважды становилась победительницей этого конкурса.

Видео дня

На четвертом месте Италия (7%), а закрывает пятерку лидеров Норвегия (5%).

Нацотбор на Евровидение-2024

Организаторы Нацотбора на Евровидение-2024 уже опубликовали лонглист из артистов, которые будут бороться за то, чтобы представлять Украину на самом масштабном конкурсе песни. Всего 20 претендентов.

Среди участников оказались уже хорошо известные украинские исполнители. В частности, попробовать свои силы в Нацотборе решили вместе alyona alyona & Jerry Heil, MELOVIN, SKYLERR и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: