Сегодня, 9 ноября, организаторы Нацотбора на "Евровидение-2024" обнародовали список из двадцати артистов, вошедших в лонглист.
Среди участников оказались уже хорошо известные украинские исполнители. В частности, попробовать свои силы в Нацотборе решили вместе alyona alyona & Jerry Heil, которые имеют очень гармоничный тандем и известны не только в Украине, но и за ее пределами.
Второй раз представить Украину на конкурсе захотел певец MELOVIN. Артист в 2018 году выступал на "Евровидении" с песней Under The Ladder. Тогда он занял семнадцатое место.
В списке есть и оригинальная исполнительница STASYA, которая в этом году участвовала в "Голосе страны" в команде Ивана Клименко.
Современные хитмейкеры также попробуют свои силы. В частности PARFENIUK, известный хитом "Провела экскурсию". Артист создает хит за хитом, которые подрывают сеть, и мечтает о мире в Украине.
Певица SKYLERR, известная хитом "Вечорниці", посвященным теме любви, очень быстро завоевала сердца украинцев.
Список участников
- alyona alyona & Jerry Heil
- ANKA
- Carpetman
- Drevo
- INGRET
- Julia Belei
- KARYOTYPE
- KRYLATA
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- PARFENIUK
- SHÉPA
- SKYLERR
- STASYA
- SWOIIA
- TESLENKO
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
Добавим, что на следующем этапе из двадцати участников лонглиста выберут десять финалистов, которые и поборятся за право представить Украину на международном музыкальном конкурсе.
Среди участников лонглиста, которые не попадут в список, проведут онлайн-голосование – участник, который наберет больше всего голосов, тоже попадет в финал.
Напомним, что недавно УНИАН писал, что участник "Евровидения" швырнул флаг и обиделся на украинцев.