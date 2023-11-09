Второй раз представит Украину на конкурсе певец MELOVIN.

Сегодня, 9 ноября, организаторы Нацотбора на "Евровидение-2024" обнародовали список из двадцати артистов, вошедших в лонглист.

Среди участников оказались уже хорошо известные украинские исполнители. В частности, попробовать свои силы в Нацотборе решили вместе alyona alyona & Jerry Heil, которые имеют очень гармоничный тандем и известны не только в Украине, но и за ее пределами.

Второй раз представить Украину на конкурсе захотел певец MELOVIN. Артист в 2018 году выступал на "Евровидении" с песней Under The Ladder. Тогда он занял семнадцатое место.

Видео дня

В списке есть и оригинальная исполнительница STASYA, которая в этом году участвовала в "Голосе страны" в команде Ивана Клименко.

Современные хитмейкеры также попробуют свои силы. В частности PARFENIUK, известный хитом "Провела экскурсию". Артист создает хит за хитом, которые подрывают сеть, и мечтает о мире в Украине.

Певица SKYLERR, известная хитом "Вечорниці", посвященным теме любви, очень быстро завоевала сердца украинцев.

Список участников

alyona alyona & Jerry Heil

ANKA

Carpetman

Drevo

INGRET

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

PARFENIUK

SHÉPA

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

TESLENKO

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

Добавим, что на следующем этапе из двадцати участников лонглиста выберут десять финалистов, которые и поборятся за право представить Украину на международном музыкальном конкурсе.

Среди участников лонглиста, которые не попадут в список, проведут онлайн-голосование – участник, который наберет больше всего голосов, тоже попадет в финал.

Напомним, что недавно УНИАН писал, что участник "Евровидения" швырнул флаг и обиделся на украинцев.

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