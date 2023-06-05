Эти пункты могут показаться вам странными, но мужчинам это очень нравится.

Многие женщины часто стесняются быть естественными и смешными. Однако, как выяснилось, мужчинам это очень нравится. Более того, есть несколько вещей, от которых они буквально теряют голову.

Лохматость

Пожалуй, каждая женщина перед встречей со своим избранником моет волосы и делает укладку. Нам кажется, что так мы выглядим как голливудские звезды. Но, на самом деле, мужчинам нравится лохматость. Они считают ее милой и забавной.

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Возможно, вы замечали, что сильная половина человечества обожает трогать и нюхать женские волосы. Так вот: им приятнее, когда локоны вкусно пахнут, а не когда на них масса пенки и лака.

Отсутствие макияжа

Многие девушки пытаются встать раньше своих возлюбленных, чтобы навести полный марафет. Однако мужчины считают, что естественная красота лучше. Кроме того, если вы будете перед партнером без макияжа, то так вы быстрее станете родными людьми. Ведь макияж - это маска, скрывающая ваши истинные эмоции и черты.

Маленький животик

На вкус и цвет товарищей нет! Но: большинство мужчин между кубиками пресса и миленьким животиком выберут именно второе. Как оказалось, они любят тискать женщин за бока и гладить животик. Поэтому если он не доставляет вам дискомфорт и не провоцирует комплексы, то можете забыть о диете и изнурительных тренировках. Однако поддерживать свое тело в тонусе все же стоит, ведь речь идет не только о внешнем виде, но и о здоровье в целом.

Босая и в рубашке

Сильная половина человечества говорит, что когда женщина бегает по квартире босиком и в их рубашке - это истинное наслаждение для них. Почему так - непонятно, но многие утверждают, что именно в таком виде девушки их буквально манят и становятся роднее и ближе.

Запах

С одной стороны это странно звучит, а с другой - каждому человеку важно узнать естественный запах партнера. Психологи говорят, что именно запах человека играет важную роль в отношениях. Если он вам не подходит, то гармонии с партнером можно не ждать.

Напомним, ранее пользователи Reddit шокировали странными вещами, которые от них скрывали партнеры.

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