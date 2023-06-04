Многие люди предпочитают скрывать некоторые факты о себе от новых партнеров, но рано или поздно все тайное становится явным.

Некоторые люди стесняются говорить своему партнеру о своих привычках, проблемах или особенностях на старте отношений. Зачастую со временем все тайное становится явным. Пользователи форума Reddit рассказали о самых странных вещах, которые от них скрывали.

Парикмахер, которая не умела стричь

"Когда я учился в колледже, у меня не было денег, но были лохматые волосы. Я бродил по студенческому общежитию в поисках кого-нибудь, кто умел бы стричь волосы. Симпатичная девушка услышала меня и сказала: "Эй, я умею стричь волосы!" Она сделала мне стрижку в коридоре. Затем мы пошли на свидание. Прошло 13 лет, мы женаты, а она до сих пор меня стрижет. Примерно через два года после начала отношений она призналась, что понятия не имела, как стричь волосы, но она очень хотела познакомиться", - рассказал один из пользователей.

Фейковые крестные

Другой юзер признался, что его девушка на старте отношений рассказала, что живет со своими крестными родителями и даже познакомила избранника с ними. Все было хорошо до тех пор, пока не выяснилось, что это не крестный и крестная, а родители ее бывшего парня. Выяснилось это после того, как парень вернулся в свой дом с поездки.

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Тайны сладкоежек

Еще одна история точно знакома многим сладкоежкам:

"Я узнал, что моя вторая половинка прячет от меня конфеты в своей машине. Справедливости ради, она делает это, потому что любит сладкое, а я всегда сразу набрасываюсь на мешок мармеладных мишек, как голодная гиена".

Боязнь простыни

Другая женщина призналась, что ее бойфренд не спал на кровати, если та накрыта простыней. 4 года для нее причина этой особенности оставалась тайной, но потом оказалось, что он просто боиться, поскольку простынь комкалась, когда он на ней спал, и мужчина запутывался в ней.

Бросил пагубную привычку, чтобы не признаваться в этом девушке

Не менее интересный случай - парень скрывал от девушки то, что курил. Казалось бы, что в это такого? Многие скрывают эту пагубную привычку от своих близких. Закончилось все тем, что мужчина бросил курить, чтобы все же не признаваться в этом своей девушке.

Ранее УНИАН писал, что пользователи Reddit рассказали о сексе, за который им стыдно.

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