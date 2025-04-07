Исследователи называют выясненные факты довольно шокирующими, но признают, что в причинах явления надо разбираться глубже.

Хорошо известна статистика, что около половины браков распадаются, и в большинстве случаев в первые несколько лет после свадьбы. Но в последнее время начала расти статистика поздних разводов - среди пар, которые прожили вместе по 20-30 лет. Об этом в статье для Forbes пишет американский психолог Марк Треверс.

Согласно научным исследованиям, еще 40 лет назад в западном мире на развод подавали лишь 5 из 1000 пар в возрасте 50+ лет. Однако в последнее время их количество удвоилось. Это изменение заинтересовало ученых. И когда они начали разбираться в причинах, полученные данные откровенно шокировали, пишет Треверс.

Так, в рамках исследования, результаты которого опубликовал Journal of Marriage and Family, ученые проанализировали данные более 25,5 тысяч европейских гетеросексуальных пар в возрасте от 50 до 64 лет, собранные в течение 2004-2022 годов. И оказалось, что причиной разводов стала проблема здоровья, которое резко ухудшается как раз после 50 лет.

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Исследователи увидели, что пока оба партнера остаются относительно здоровыми, уровень разводов соответствует показателям 40-летней давности. То же самое, когда здоровье мужа резко ухудшается, но жена остается относительно здоровой.

Все кардинально меняется, если болеет жена, а муж остается здоровым. Изучение статистики показало, что вероятность развода резко возрастает, если жена не может выполнять ежедневные задачи из-за болезни или других физических ограничений.

"Эти выводы свидетельствуют о резком дисбалансе в том, как болезнь влияет на стабильность супругов, что поднимает несколько проблемных вопросов относительно гендерных ролей, ухода и обязательств в дальнейших отношениях", - пишет Марк Треверс.

По его словам, авторы исследования "сами признают", что необходимо проводить дальнейшие более глубокие исследования, чтобы полностью понять "мельчайшие детали этой шокирующей модели".

"Глубоко укоренившееся ожидание, что жена всегда будет обеспечивать бесперебойную работу в доме, настолько укоренено, что любое отклонение от этой роли может восприниматься как разрыв супружеских связей или вполне законно считаться таковым", - пишет журналист.

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