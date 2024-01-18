Знание этих причин может помочь вам не войти в печальную статистику.

Прежде чем сделать решительный шаг и сказать "да" повторному браку необходимо знать ответ на очень важный вопрос: "Почему вторые браки так часто терпят неудачу?".

Центры по контролю заболеваний обнаружили, что в течение пяти лет после первого развода примерно 75% женщин и 80% мужчин вступают в брак во второй раз, пишет Yourtango. Кроме того, данные переписи населения США 2020 года показали, что 50% первых браков и 60% вторых браков заканчиваются разводом. При этом многие пары, вступающие в брак во второй раз, разводятся менее чем через восемь лет.

Никто не вступает в брак, думая, что разведется, но почему тогда так высока статистика разводов пар во втором браке? Когда вы узнаете причины неудачи вторых браков, то сможете проявить инициативу и не стать печальной статистикой.

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1. Совместное воспитание в приемных семьях затруднено

Когда у пары есть дети от предыдущих браков, могут возникнуть проблемы с лояльностью и соперничеством. Ситуация усугубляется, если у пары нет общих детей, которые могли бы их связывать.

2. Бывшие супруги по-прежнему могут быть в приоритете

Во вторых браках иногда приоритетом по-прежнему остается бывший супруг, даже если им должен быть новый. Если новая пара не будет уделять друг другу приоритетное внимание, возникнут ссоры.

Некоторые бывшие супруги могут завидовать вашим новым отношениям и попытаться сделать или сказать что-нибудь, чтобы их саботировать.

3. Есть причины

Если ваш первый брак закончился разводом из-за романа у супруга, эта проблема может повлиять и на второй брак. Например, вам будет труднее доверять новому партнеру и вы будете опасаться, что новый супруг сделает точно такой же проступок.

4. Проблемы с деньгами

Деньги являются основным источником конфликтов во вторых браках. Вам нужно будет обсудить, платите ли вы алименты и на ребенка, и как это повлияет на ваши финансовые ресурсы.

5. Вы быстрее замечаете признаки, что что-то не так

Часто, когда вы развелись один раз, вы быстро можете заметить признаки того, что вторые отношения не складываются. И, возможно, у вас уже меньше желания давать своему партнеру дополнительные шансы перестать изменять, пить, играть в азартные игры или кричать.

6. Вы не преодолели негативные чувства

Если вы или ваш партнер испытываете много негативных чувств по поводу первого брака, таких как гнев, негодование, ненависть, вам следует поработать над этими чувствами, чтобы не допустить их во вторые отношения. Эти негативные чувства могут испортить вашу точку зрения, отношение и мысли о партнере.

7. Вы можете не заметить кое-что из-за привычности

Доктор Стэн Таткин в книге Wired for Dating объяснил, что если вы приведете на встречу с партнером своего близкого друга или родственника, мнению которого доверяете, то сможете потом попросить его оценить вашего кандидата в мужья/жены. Обычно такая оценка объективна и способна открыть вам глаза на истинное положение вещей.

8. Вы на подъеме

Иногда люди вступают в новые отношения, чтобы избавиться от боли после развода. Но суть в том, что если вы не потратите время на то, чтобы исцелиться или поразмыслить о своем первом браке, то и эти отношения могут не продлиться долго.

9. Вы боитесь остаться одни

Страх остаться одному или грусть из-за того, что вы одиноки - это настоящие чувства, и с ними нужно обращаться к друзьям, в группу поддержки при разводе или к терапевту.

Чувство одиночества не является веской причиной для вступления в брак, но может оказаться причиной, по которой рухнет ваш второй брак.

10. Вы склонны обвинять

Если вы обвинили бывшего супруга во всех проблемах вашего брака и не взяли на себя никакой ответственности, вы, вероятно, в конечном итоге будете винить в тех же проблемах и нового супруга.

Обвинение партнера и неспособность осознать свою роль в проблемах в отношениях приведет к разводу.

Знание того, почему вторые браки так часто терпят неудачу, гарантирует, что вы не повторите те же ошибки, что и в первом браке. Не будьте статистикой. Помните об этих признаках, чтобы ваш второй брак удался и вы прожили вместе много счастливых лет.

Странное поведедение партнеров

Однажды женщина вынудила мужчину сбежать со свидания через окно в туалете. Свидание превратилось в кошмар, когда дело дошло до заказа блюд в кафе.

Также был случай когда свадьба закончилась катастрофой. Для одной невесты ее важный день был полностью испорчен, когда ее новый муж совершил странный и неуважительный поступок.

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