Мужчина может делать это неосознанно.

Иногда мужчина может скрывать свои чувства к женщине и не решаться говорить о них вслух. Однако есть некоторые признаки, неосознанные жесты, которые он делает, когда влюблен. Какие именно - читайте дальше.

Внимание к внешности

Мужчина следит за своим внешним видом, чтобы быть привлекательным для женщины, которая ему нравится. Если он приходит к вам на свидание и выглядит безупречно - это признак того, что вы ему небезразличны.

Контакт глазами

Если мужчина долго и с восхищением смотрит вам в глаза и при любой возможности старается не избегать зрительного контакта - вы точно ему нравитесь.

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Улыбка

Влюбленные мужчины часто бывают веселее в присутствии женщины, которую они любят, чем с кем-то другим. Поэтому тоже обратите на это внимание.

Изменение тембра голоса

Кроме улыбки, влюбленные мужчины могут инстинктивно менять тембр голоса. Они делают его более приятным или мягким, чтобы ласково говорить с той, кто ему нравится.

Мимика и жестикуляция

Интересно, что человек, который весь в чувствах, может повторять некоторые движения своего объекта симпатии. Если вы замечаете похожую мимику или жесты - это признаки его интереса к вашей персоне.

Прикосновение

Важной составляющей являются прикосновения. Если мужчина постоянно ненавязчиво прикасается к вашей руке или плечу, или даже слегка обнимает - вы точно ему небезразличны.

Проявляет заботу

Если он часто предлагает свою помощь или заботится о вашем комфорте - это не просто так. Влюбленный мужчина действительно хочет участвовать в вашей жизни.

Поддерживает вас

Если в сложные моменты мужчина оставляет все и едет к вам, чтобы поддержать - это признак настоящих чувств. Ему не все равно, он старается всегда быть рядом. Если у вас так, то это прекрасно. Возможно, это и есть ваш принц на белом коне.

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