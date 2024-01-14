Лучше заранее обсудить планы на будущее.

Если вы долго ждете предложение, а его все нет, возможно, мужчина просто не готов к свадьбе. Далее вы узнаете, какие признаки могут помочь вам понять истинные намерения вашего партнера.

1. Избегает разговоров о браке

Мужчина, не заинтересованный в браке, может стараться избегать серьезных разговоров на эту тему. Он может постоянно менять тему или отшучиваться.

Видео дня

2. Отсутствие обсуждения общего будущего

Если ваш партнер не проявляет интереса к обсуждению общих планов на будущее, таких как наличие общего жилья и детей, это может быть признаком того, что он не заинтересован в долгосрочных отношениях.

3. Неловкость при обсуждении брака

Мужчина, не желающий жениться, может проявлять нервозность или даже раздражение при обсуждении этой темы.

4. Отсутствие участия в семейных мероприятиях

Если он не участвует в семейных событиях и встречах, это может говорить о его отсутствии стремления начать семейные отношения с вами.

5. Сопротивление финансовым обязательствам

Мужчина, который не готов к браку, может избегать обсуждения общих финансовых вопросов и обязательств.

6. Постоянные споры и ссоры

Там, где легко можно было бы пойти на компромисс, он обиженно выкатывает вперед губу и обижается. Это тоже признак того, что он не ценит ваши отношения.

7. Любит в чем-то обвинять

Если он постоянно цепляется за мелочи и делает вас виноватым во всех невзгодах - он не заинтересован в длительности ваших отношений.

8. Вы часто оказываетесь на втором месте для него

Он постоянно предпочитает встречи с друзьями или, например, свои хобби, а не вас. Возможно, он не совсем герой вашего романа и не желает им быть в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: