Если вы долго ждете предложение, а его все нет, возможно, мужчина просто не готов к свадьбе. Далее вы узнаете, какие признаки могут помочь вам понять истинные намерения вашего партнера.
1. Избегает разговоров о браке
Мужчина, не заинтересованный в браке, может стараться избегать серьезных разговоров на эту тему. Он может постоянно менять тему или отшучиваться.
2. Отсутствие обсуждения общего будущего
Если ваш партнер не проявляет интереса к обсуждению общих планов на будущее, таких как наличие общего жилья и детей, это может быть признаком того, что он не заинтересован в долгосрочных отношениях.
3. Неловкость при обсуждении брака
Мужчина, не желающий жениться, может проявлять нервозность или даже раздражение при обсуждении этой темы.
4. Отсутствие участия в семейных мероприятиях
Если он не участвует в семейных событиях и встречах, это может говорить о его отсутствии стремления начать семейные отношения с вами.
5. Сопротивление финансовым обязательствам
Мужчина, который не готов к браку, может избегать обсуждения общих финансовых вопросов и обязательств.
6. Постоянные споры и ссоры
Там, где легко можно было бы пойти на компромисс, он обиженно выкатывает вперед губу и обижается. Это тоже признак того, что он не ценит ваши отношения.
7. Любит в чем-то обвинять
Если он постоянно цепляется за мелочи и делает вас виноватым во всех невзгодах - он не заинтересован в длительности ваших отношений.
8. Вы часто оказываетесь на втором месте для него
Он постоянно предпочитает встречи с друзьями или, например, свои хобби, а не вас. Возможно, он не совсем герой вашего романа и не желает им быть в будущем.