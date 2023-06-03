Эти советы помогут уберечь себя от аферистов.

Определить, является ли ваш партнер альфонсом, может быть сложно, особенно на первом свидании. Термин "альфонс" обычно относится к мужчине, который использует свою обаятельность, чтобы заполучить материальную выгоду или контроль над женщиной.

Психологи описали несколько признаков, которые могут указывать на то, что ваш партнер может быть альфонсом. Подробнее читайте в материале.

Фокус на материальных вещах

Если ваш партнер с самого начала уделяет большое внимание материальным вещам, таким как машины, дорогие рестораны, дорогая одежда и аксессуары, это может быть признаком того, что он больше заинтересован в вашем статусе и ресурсах, чем в вас как личности.

Видео дня

Здесь речь идет о том, интересуется ли мужчина наличием вышеперечисленных материальных благ, уточняет ли стоимость и т.п.

Постоянное обсуждение денег

Если ваш партнер часто поднимает тему денег, спрашивает о вашем доходе, имуществе или других финансовых вопросах, это может указывать на то, что ему интересно, сколько вы можете ему предоставить. К слову, под этот пункт попадает и тот случай, если он говорит о своих деньгах. Так, некоторые альфонсы могут придумывать легенды о том, что у них свой успешный бизнес, на который они на втором свидании попросят занять денег.

Несоответствие между действиями и словами

Если ваш партнер говорит много о том, как он будет заботиться о вас и предоставлять вам всё, чего вам нужно, но его действия уже с первой встречи не соответствуют его словам, это может быть признаком неискренности. Внимательно слушайте все, что он говорит, задавайте наводящие и уточняющие вопросы. Можете даже поинтересоваться, как бы он поступил в той или иной жизненной ситуации.

Зависимость от ваших ресурсов

Если ваш партнер пассивен в финансовом плане и полагается на вас в вопросе оплаты счетов и обеспечения всех потребностей, это может быть признаком того, что он ищет материальную выгоду от отношений. И не доверяйте легендам типа "забыл кошелек с миллионом долларов дома, заплати сегодня в ресторане ты, пожалуйста".

Важно помнить, что эти признаки не всегда указывают на настоящего альфонса. Но лучше не откровенничать с незнакомыми людьми на первом свидании, и уж тем более не давать доступ к своим финансам малознакомому человеку.

Напомним, в сети назвали главные ошибки первого секса.

Вас также могут заинтересовать новости: