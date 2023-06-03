Первый секс - это почти всегда очень волнительно и непредсказуемо.

Пользователь форума Reddit попросил дать ему советы перед первым половым актом. Юзеры с радостью поделились своим опытом. Некоторые советы могут показаться странными, но все они основаны на реальной жизни.

Так, среди главных проблем первого секса выделили чрезмерные переживания, зацикленность на движениях, а не на эмоциях, игнорирование эмоций партнера. Подробнее читайте в материале.

Так, один из комментаторов отметил: "Секс должен приносить удовольствие обоим партнерам. Если кому-то из вас не весело, остановитесь или сбавьте темп, потому что вы упускаете суть".

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Другой поддержал его: "Точно. Веселье - это самая важная часть. Вот почему важно не быть слишком серьезным. Это нормально - смеяться, улыбаться и быть игривым. Это не порно".

Еще один пользователь отметил, что нужно постараться откинуть в сторону все переживания, поскольку они могут только навредить.

"Не нервничайте так, чтобы забыть снять презерватив, когда закончите. В моем случае он выпал из шорт и шлепнулся на пол утром, когда я готовил завтрак для своей девушки. Или еще хуже: вы идете в ванную, чтобы помочиться, но вдруг понимаете, что вы "надуваете" шарик", - вспомнил мужчина.

Другой юзер посоветовал прислушиваться к дыханию партнера - это важно, чтобы вовремя среагировать на ситуацию.

"И даже если он/она ничего не говорит, все равно слушай. Стоны и дыхание - хороший маркер. Если вы что-то делаете, и вашему партнеру это явно нравится, продолжайте. Вы поймете, что ему/ей это нравится. Но мне потребовалось несколько попыток, прежде чем я понял это", - написал комментатор.

Ранее УНИАН писал, что пользователи Reddit рассказали о сексе, за который им стыдно.

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