Можно ли обрезать яблоню в конце августа, а также что делать с персиком, малиной, виноградом и помидорами - рассказываем нехитрые способы, как получить урожай еще больше.

Принято думать, что обрезать деревья, плодовые кустарники и цветы нужно весной или уже осенью. Это не совсем так. Есть еще и летняя обрезка, точнее, августовская. Что можно обрезать, как и зачем и когда уже нельзя обрезать деревья или кустарники - рассказываем в материале.

Обрезка в конце лета - более щадящая, чем весенняя или осенняя. Основная задача августовской обрезки – это получить более богатый урожай уже в этом сезоне или же уже в следующем. Давайте более детально рассмотрим, что можно обрезать в конце августа и что это даст.

Можно ли обрезать яблоню в конце августа

Можно, и, кстати, не только яблоню. Если весной у плодовых деревьев делают санитарную обрезку, то летом она нужна по другим причинам:

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чтобы проредить крону - удаляют ветки с листьями, которые направлены к центру кроны; таким образом улучшают ее проветриваемость, и к дереву попадает больше света;

чтобы удалить сухие, заболевшие ветки, а также листья с дефектами;

чтобы улучшить и ускорить плодоношение - когда дерево избавляется от ненужных побегов, то все свои силы направляет к плодам, они становятся крупными и вкусными.

Также летняя обрезка помогает деревьям накопить питательные вещества и лучше перенести зиму.

Можно ли обрезать персик в августе и что можно еще обрезать, кроме яблони? В августе можно обрезать любые плодово-ягодные культуры - яблоню, грушу, персик, алычу, сливу, малину, виноград и т.п. Делать это нужно в сухой и солнечный день - тогда срезы быстро заживут и не будет риска, что дерево заболеет.

Есть пять способов такой обрезки плодовых деревьев:

прищипка - вручную прищипают верхушки молодых веток, на которых есть 3-5 листьев; через две недели на них появятся боковые почки, и крона таким образом будет гуще;

пинцировка - подрезают молодые ветки и оставляют на них 5 листьев; это делают, чтобы предупредить рост ненужных побегов;

выломка - выламывают молодые побеги до основания; этот метод хорошо применять на косточковых культурах;

надлом - делают для того, чтобы скорректировать направление роста ветки; грубо говоря, надавив на вертикальную ветку и зафиксировав ее так, делают горизонтальную - на такой будет больше плодов;

подрезка - укорачивают молодые побеги до 2 листиков, а когда вырастают боковые ветки, то снова их подрезают до 2 листьев.

Отметим, что выбирать способ обрезки нужно индивидуально для каждого растения, смотря, что вам нужно - например, густая крона или, наоборот, более редкая. Обрезку нужно делать острым секатором, но, если побеги совсем молодые, то можно их удалять вручную. Если переживаете, что вручную не получится - лучше использовать инструмент, чтобы не повредить ветки.

Следующую обрезку можно сделать уже осенью, сроки будут зависеть от погоды, но, как правило, это когда уже все листья все опали и их убрали. За 2-3 недели до наступления морозов. Позже делать этого нельзя - это сильно ослабит растения.

Как обрезать виноград в августе

В августе виноград обрезают для того, чтобы подготовить кустарник к зиме. В конце месяца для него проводят так называемую чеканку.

В чем ее суть: удалить верхушки побегов, на которых есть 6-8 листьев. Их подрезают, когда они выпрямляются - на 20-30 см сверху.

Благодаря этому:

улучшается вкус - ягоды становятся слаще;

виноград успевает накопить питательные вещества и хорошо зимует;

вызревают побеги этого года.

Важно: обрезать кусты, которые болеют, нельзя, так вы их погубите.

Кроме побегов, в августе срезают листья винограда, которые затеняют гроны, и нижнюю часть куста. Это способствует лучшему проветриванию, и кустарник меньше поражается грибковыми болезнями.

Можно ли обрезать малину в августе

Конечно, и даже нужно. Обрезать кусты малины нужно после того, как собрали урожай - чтобы в следующем году кустарник обильно цвел и дал хороший урожай. Очень важный момент: обрезать кустарник нужно только после того, как он отдаст все ягоды, иначе есть риск погубить растение. Поэтому, если у у вас сорт поздней малины, то обрезку можно отложить аж на сентябрь.

Как правильно обрезать малину:

нужно удалить все поврежденные ветки

обрезать старые ветки, которые уже отдали урожай - на них кора коричневого цвета, и их обрезают совсем под корень;

срезать молодые ветки, чтобы осталось 40 см над поверхностью;

срезать всю молодую поросль от корней;

обрезать ветки, растущие внутрь малинника.

На каждом кусте оставляют 3-4 молодых стебля на будущий сезон. Обрезать следует острым секатором, который перед этим лучше продезинфицировать.

Как обрезать помидоры в августе

Может прозвучать удивительно, но томаты тоже можно обрезать в конце лета. Случается, что в особо урожайные годы к концу августа помидоры уже порядком надоели. Но если у вас к ним особая любовь, то плодоношение можно продлить - нужно просто правильно их обрезать.

Первое правило августовской обрезки помидоров – не трястись над каждой завязью. В июле это уместно, но в августе у томатов уже меньше сил, поэтому им нужно помочь: избавиться от тех завязей, которые и так отпадут и оставить те, которые дадут урожай.

Что нужно сделать:

у высокорослых сортов - отсчитать 2 листа над верхней сформированной кистью и обрезать верхушку, весь ствол с цветами и бутонами (они и так пропадут); срез по желанию присыпать золой;

у низкорослых помидоров обычно несколько стеблей - на каждом нужно оставить 1-2 листа над верхней сформировавшейся кистью, остальное - удалить.

Кроме этого у низкорослых томатов также нужно удалить все пасынки, а после опрыскать растения молочной сывороткой.

Поливать томаты перед обрезкой нельзя, а после нее - лишь на следующий день. Можно также внести калийную подкормку под корень.

Таким образом томаты не будут тратить свои силы на завязи, которые засохнут или замрут, а нальют соком те, которые однозначно созреют.

Как обрезать розы в августе

Обычно розы обрезают в течение всего лета - тогда они и цветут весь сезон. В августе розам тоже нужна обрезка. Что нужно сделать:

удалить засохшие, старые и сломанные ветки;

срезать отцветшие соцветия - из них начнут образовываться семенные коробочки, и куст цвести не будет.

Обрезать розы можно хоть каждую неделю - по мере отцветания и увядания. У кустов, которые цветут кистями, удаляют всю кисть целиком, а у чайно-гибридных роз (у них обычно один крупный цветок и высокий стебель) нужно срезать стебель, оставив лишь 2 листа снизу. Куст даст молодой побег и на нем появится новый цветок.

Плетистые розы образуют цветки на побегах прошлого года, поэтому после окончания цветения их нужно срезать целиком, а молодые ветки оставить – они будут цвести в следующем году.

Как обрезать пионы в августе

Остановимся отдельно и на пионах. Многие торопятся срезать кусты под корень в конце лета, но делать этого нельзя - растение продолжает набирать питательные вещества. В августе делают санитарную обрезку пионов:

удаляют сухие, пожелтевшие листья, сухие и сломанные побеги;

сухие цветы удаляют до первого крупного листа.

После этого можно кусты пионов обработать медным купоросом - развести по инструкции и опрыскать листочки.

На зиму пионы обрезают, когда уже наступают первые холода.

Ранее мы рассказывали, что можно сделать с опавшими яблоками - этого вы точно не знали.

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