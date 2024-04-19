Многие дачники думают, что без "химии" от колорадского жука не спастись, однако это не так.

Колорадский жук – настоящая напасть для каждого огородника, который выращивает картофель. Полностью избавиться от этих вредителей очень сложно, ведь они довольно живучие, и быстро размножаются. Кроме того, жук колорадский быстро вырабатывает иммунитет к различным ядам. УНИАН попытался разобраться, чем можно спастись от колорадского жука.

Чего боится колорадский жук

Говоря о том, как избавиться от колорадского жука навсегда, многие дачники сразу вспоминают о "химии". Почему-то все убеждены, что распрощаться с вредителями помогут только дорогие магазинные средства, однако на деле это не так. В этом деле вам поможет один народный метод – высаживание других культур рядом с картофелем.

В частности, этот полосатый вредитель боится горчицы. Можете посадить ее рядом с грядками или опрыскать раствором с хозяйственным мылом. Просто смешайте 100 г сухой горчицы с литром воды и натрите туда немного мыла.

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Что посадить от колорадского жука

Дачники утверждают, что есть целый рад растений, что можно посадить рядом с картофелем, чтобы не появлялись полосатые вредители. Давайте разберемся, какой запах отпугивает колорадского жука. К примеру, это может быть кориандр или кустовая фасоль. Последняя, кстати еще и насытит почву кислородом, а его картофель любит. Но это далеко не полный список того, что посадить рядом с картофелем рекомендуют опытные огородники.

Какие травы отпугивают колорадского жука:

пижма – это растение имеет ярко выраженный запах. Он и отпугивает вредителей;

петрушка – еще одно растение из списка тех, что можно сажать рядом с картофелем. Ее запах может быть неприятен для этих жучков, поэтому посадка петрушки вблизи картофельных культур может помочь отпугнуть вредителей;

мята – ее запах будет отпугивать полосатого жучка от картофеля;

розмарин – эта трава также имеет сильный запах, который отпугивает вредителей.

Но и это не все, что можно сажать рядом с картофелем, чтобы не было колорадских жуков. Также помочь в этом деле может тыква, лук и чеснок.

Однако важно понимать, что сажать рядом с картофелем различные травы – не всегда верная стратегия. Лучше использовать комбинированную защиту и обработать картошку различными народными средствами. Когда определитесь, что посадить от колорадского жука, не забудьте прочитать, чем обработать картофель перед посадкой.

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