Как узнать, что пора копать чеснок и как его собрать, чтобы сохранить до нового урожая.

Чеснок - один из самых неприхотливых на огороде. За ним не нужен какой-то особый уход или регулярный полив. Но есть у него одна особенность - его важно вовремя выкопать, чтобы он не был молодым, но и не перезрел. Рассказываем, когда можно копать чеснок и что с ним делать после уборки.

Как определить, что чеснок готов к уборке

У озимого и ярового чеснока разные сроки уборки. Озимый чеснок (тот, который сажают осенью), как правило, в средней полосе выкапывают с середины июля до начала августа. Ярый чеснок (посаженный весной) - позже, со второй половины августа и до середины сентября. Сроки уборки зависят также от сорта: ранние готовы через 85-90 дней, поздние - через 100-110 дней. Но сказать с точностью, какого числа надо копать чеснок - просто невозможно. Многое зависит от региона, погоды и особенностей почвы. Поэтому, чтобы определить, можно копать чеснок или еще нельзя, в народе научились ориентироваться на несколько основных признаков.

Когда копать озимый чеснок

Есть несколько способов, как определить, когда копать чеснок:

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самый простой - наблюдать за его стрелками. Для этого при удалении стрелок на чесноке оставляют несколько "контрольных". Как только стрелка выпрямилась и стала вверх, коробочка лопнула и показались семена - пора копать;

можно также ориентироваться на перо и листья: два нижних пера должны полностью высохнуть, а верхние листья - начать желтеть;

копните на грядке несколько чесночин - если корень из ярко-белого стал светло-серого цвета и начал подсыхать, то можно копать весь.

Также у спелого чеснока шелуха должна стать плотной и сухой, фиолетового или белого цвета, в зависимости от сорта.

Когда копать ярый чеснок

Для ярого чеснока "работают" те же правила, что и для озимого. Но есть еще несколько признаков:

чеснок прекращает расти;

листья и стебли начинают ложиться;

корневая шейка усыхает.

Почему важно выкопать чеснок вовремя: все просто - если с этим делом опоздать или поторопиться, то овощ будет плохо храниться, может начать гнить и не долежит до нового урожая.

Как правильно выкопать и сохранить чеснок

Есть несколько основных правил уборки чеснока, чтобы он дольше сохранился:

примерно за 1-1,5 недели до уборки не поливайте его;

копайте чеснок в сухой день - утром или вечером, активное полуденное солнце может пересушить его;

подкапывайте чеснок вилами - лопатой можно повредить его;

после уборки оставьте чеснок на 7-10 дней в хорошо проветриваемом помещении - он должен просохнуть, поэтому его нужно разложить;

после просушки обрежьте стебель (оставьте где-то 10 см) и корни.

Перезревший и поврежденный чеснок отложите и используйте в первую очередь.

С луком ситуация похожая - нет единого универсального срока для его уборки, потому что это зависит от региона, погоды и сорта. Но есть несколько верных признаков: у зрелого лука начинает желтеть перо и пригибаться к земле, шейка засыхает, а кожура начинает шелушиться.

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