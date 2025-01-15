Каждый может подобрать на свой вкус сорта помидоров, чтоб высадить их в этом году.

Ежегодно садоводы выращивают классический набор овощей, среди которых огурцы и помидоры. Опытные огородники давно выбрали себе помидоры - какие сорта лучше и что им больше подходит.

Какие лучше выбрать сорта помидоров для открытого грунта и какие томаты самые сладкие - далее в материале.

Что такое ранние сорта - сорта помидоров для открытого грунта

Начнем с того, что ранними сортами считаются те, которым не требуется много времени, чтоб вырасти во взрослое растение и начать плодоносить. Обычно это 80-100 дней.

Видео дня

Также у них быстрый срок созревания, а потому не придется долго ждать первого урожая. Фактически это лучшие сорта помидоров для открытого грунта в северных широтах и холодных климатических зонах, где лето не позволяет выращивать сорта с долгим периодом созревания. Из дополнительных преимуществ - устойчивость к болезням и превосходные вкусовые качества.

Самые сладкие сорта помидоров - список

Сложно сказать, какие помидоры самые урожайные, поскольку многое зависит от полива, количества питательных веществ в почве и уходе. При подборе семян или рассады лучше ориентироваться на вкусовые качества овощей.

Начнем с популярного сорта "Малиновый колокол". Это сочные, нежные и сладкие помидоры, в которых практически отсутствует кислинка. Плоды у них небольшие - в среднем их масса составляет около 150 граммов.

Если вам нужные плоды побольше, то стоит остановиться на сорте "Бычье сердце". По мнению опытных садоводов, он один из самых сладких, при этом сами томаты достигают 300-500 граммов. Они очень сочные и даже сахарные.

Еще один хороший сорт - это помидоры с необычным названием "Персик". На низких кустах этого томата растут небольшие, но очень сладкие, плоды. Их размер обычно не превышает 120 граммов. Эти овощи могут похвастаться многогранным, почти десертным вкусом.

Кроме того, можно рассмотреть для своего огорода крохотные помидорки сорта "Розовая изюминка". У них вытянутая форма, которая напоминает виноградины или сливу, растут гроздями. Вес одного плода не превышает 50 граммов. На вкус они также являются сладкими.

Напоследок рассмотрим еще один сорт очень сладких томатов - "Черный Мавр". По размеру они маленькие, как и их предшественник. Одна помидорка весит не более 50 граммов. По мнению садоводов, это самый сладкий сорт. Также эти томаты очень красивые - они бордово-красного цвета с темным отливом.

Ранее УНИАН рассказывал, какие огурцы лучше сажать на рассаду, чтоб получить сладкие плоды без горечи.

Вас также могут заинтересовать новости: