Если у орхидеи начали опадать цветки, то это может свидетельствовать о неправильном уходе.

Орхидеи - очень требовательные и нежные растения, с которыми у цветоводов часто возникают проблемы. Одно из самых частых неприятностей - опадают цветы у орхидеи. Если произошла такая беда, то растение нужно изолировать от других и попробовать устранить причину.

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Неправильные условия

Одна из самых частых причин, почему не цветет орхидея - это неправильные условия хранения. Растение не любит сквозняки, низкую освещенность, прямые солнечные лучи, сухой воздух, резкое изменение температуры.

Также цветки могут опадать при недостаточном поливе и сухости листьев. Не забывайте, что родина фаленопсисов - влажные тропики. Листья рекомендуется протирать влажной тканью, но категорически нельзя опрыскивать цветки и бутоны - от этого они могут завянуть.

Перестановка

Растение очень чутко реагирует на перестановки. Если орхидею переместить даже в пределах одного подоконника, то она испытает стресс и может сбросить бутоны. Поэтому без большой надобности фаленопсисы лучше не трогать, особенно во время цветения.

Вредители или болезни

Ещё одна причина, почему орхидея сбрасывает бутоны - развитие заболевания. Внимательное осмотрите проблемное растение на наличие симптомов - пятен, точек, сгнивших частей, следов мучнистой росы. В агромагазине вам помогут подобрать лечение. Также зараженной может оказаться почва - в таком случае стоит заменить субстрат.

Возраст

Нечастая, но возможная причина, почему вянет орхидея - это возраст растения. Если ему больше 7 лет, то цветение может прекратиться.

Переизбыток или недостаток удобрений

Фаленопсисы рекомендуется подкармливать раз в 2-3 недели специальным удобрением для орхидей. Грунт должен быть достаточно питательным. Не пренебрегайте подкормками, но также не превышайте указанную в инструкции препарата дозировку.

Неправильное соседство

Орхидея может сбрасывать бутоны, если возле неё лежат перезревшие яблоки или бананы, гниющие фрукты и ягоды. Такие продукты выделяют в воздух этилен, губительный для цветков.

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