Рассказываем, как правильно организовать малинник и почему важно подвязывать эту ягоду.

Формирование куста малины и грамотная организация самого малинника - необходимая процедура для дальновидного дачника. Делать подвязку лучше весной, но если не успели, то можно постараться успеть до периода бутонизации или во время него.

УНИАН расскажет, как привести в порядок малину разными способами.

Когда и как правильно огородить малину - оптимальные сроки

Считается, что подвязывать малину нужно весной - до того, как распустятся почки. Именно тогда процедура окажется наименее травматичной для растений. Однако сделать это можно и до начала периода бутонизации, и даже во время него (то есть, летом), но аккуратно, чтобы не задеть ягоды.

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Для чего подвязывать малину - главные причины

Организация малинника нужна, чтобы высокорослое растение, имея длинные ветви, не наклонялось к земле, тем самым, деформируясь. Повреждение стеблям могут нанести сильный ветер, проливной дождь и даже большие ягоды. Из-за этого вы потеряете не только добрую часть урожая, но и само растение - оно будет более восприимчивым к болезням и атаке вредителей.

Вторая причина, почему стоит знать, как подвязывать малину - это требования ягод к количеству света. У вас не получится вырастить крупные и сладкие плоды в тени загущенных посадок. Более того, малина вообще может скиснуть прямо на кусте, не добрав нужных веществ из солнечных лучей

Как правильно подвязать малину к шпалере - техника

Этим способом можно формировать не только малину, но и огурцы, кабачки, сливы и маленькие яблони. Отлично шпалерный метод подходит для кустарников, которые растут рядами. Реализовать эту технологию несложно:

по двум краям вбить двухметровые колья, пластиковые или металлические трубы, столбики;

сохранить между ними дистанцию в 3 м;

натянуть на опоры металлическую проволоку или шпагат параллельно почве, первый на 0.5 м, второй на 1 м;

ветки малины равномерно привязать веревкой к нижнему и верхнему ярусу.

Этот способ очень похож на подвязку к кольям - самый дешевый и простой метод Рассказываем, как и чем подвязать малину таким образом:

в центр куста вбить любую прочную опору высотой в 2 м;

собрать побеги в пучок и подвязать на высоте 1.5 м веревкой или шпагатом.

Такой легкий вариант имеет существенные недостатки - в загущенном пучке ветвей из-за недостатка света может образоваться грибок или станут обживаться вредители. По той же причине и ягоды вырастут мелкими, поэтому если у вас есть возможность использовать более трудозатратный метод, сделайте это.

Чем хорош скандинавский способ подвязки малины

Он предполагает, что вы соорудите двухэтажную конструкцию из опор, соединенных между собой проволокой на высоте 1-2 м. Суть в том, что малину подвязывать не нужно - куст фиксируется к опоре обмоткой проволоки, что позволяет сэкономить на материалах.

Огромное преимущество скандинавского способа в его простоте и удобстве для самого растения - не нарушается циркуляция воздуха, ягоды развиваются правильно, и их легко можно собрать. Этот метод также отвечает на вопрос о том, как подвязывать ремонтантную малину - ее тоже вполне можно облагородить данным способом.

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