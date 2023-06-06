Сегодня, 6 июня, отмечается Всемирный день борьбы с вредителями.

Первый Всемирный день борьбы с вредителями был отмечен в 2017 году. Эта дата была установлена в Пекине по инициативе Китайской ассоциации по контролю за вредителями для того, чтобы отметить важность борьбы с насекомыми и грызунами, которые не только наносят огромный вред растениям, но и являются переносчиками целого ряда опасных для человека болезней.

В этом материале мы расскажем, как избавиться от тли на комнатных растениях - хотя этот вредитель и не распространяет смертоносные для человека вирусы, растениям он причиняет значительный вред. При массовом поражении и благоприятных условиях цветы могут очень быстро погибнуть от вирусных заболеваний, которые переносит тля.

Как избавиться от тли с помощью горчицы - простой рецепт

Для обработки пораженных тлей растений нужно приготовить раствор из таких компонентов:

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Порошок горчицы - 100 г

Сода - 3 ст. л.

Мыло хозяйственное, дегтярное - 2 ст. л.

Порошок горчицы нужно растворить в 1 литре теплой воды, не кипятка, и настоять в течение 2 дней. Далее следует процедить настой через мелкое-мелкое сито или марлю, добавить мыло и соду, перемешать и обработать пораженные тлей цветы.

Как избавиться от тли раз и навсегда - советуют цветоводы

Еще одним проверенным методом побороть тлю на комнатных растениях является обработка табаком. По мнению опытных цветоводов, наилучшего эффекта можно добиться, если смешать табак и махорку в равных частях. Никотин и смолы содержатся в махорке в большей концентрации, чем в обычном табаке, поэтому настой действует сильнее.

Для приготовления раствора 50 г табака и махорки заливают теплой водой и настаивают 2 дня. В процеженный настой добавляют еще 1 л воды. Им можно как опрыскивать растения, так и поливать землю.

Тлей, которые не прикрепились к растению, можно смыть холодной водой. Известен еще один совет по поводу того, чего боится тля на комнатных растениях - пораженные части цветов посыпают костной мукой.

В случае, если ничего не помогает, придется использовать промышленные инсектициды. Эффективнее всего работают средства, в состав которых входит калийное мыло, а также такие вещества, как Piperonylbutoxid + Pirethrine.

В теплицах хорошо себя зарекомендовало такое безвредное для полезных микроорганизмов средство, как Pirimor - это дымовая шашка для борьбы с тлей в закрытых помещениях. Использовать эти средства нужно, строго придерживаясь инструкции производителя и соблюдая меры безопасности.