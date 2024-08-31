Перед тем, как подкормить помидоры овсянкой, нужно сделать несколько простых действий - измельчить хлопья или сделать специальный раствор.

Люди, которые любят сами выращивать овощи, часто интересуются, можно ли использовать овсянку в качестве удобрения. Оказывается, опытные дачники уже давно "взяли на вооружение" эту кашу, в частности, просто измельчают ее и высыпают на грядки.

После того, как землю подкармливают измельченными хлопьями, в ней заводится много дождевых червей. Черви глубоко перерабатывают землю, благодаря чему грунт становится рыхлым, хорошо вентилируется, корни растений получают доступ к воздуху, и улучшается газообмен. Кроме того, черви обогащают землю продуктами своей жизнедеятельности.

Как сделать подкормку из овсянки

Чтобы из этой каши получилась подкормка, нужно сделать один простой шаг - измельчить ее в крошку или порошок. Для этого можно использовать ступку или блендер.

Видео дня

После этого просто посыпьте территорию, отведенную под грядки, измельченной кашей тонким слоем - на 1 квадратный метр нужно использовать примерно горсть удобрения. Потом немного поработайте граблями, чтобы подкормка ушла глубже в землю.

Такое удобрение можно начать использовать с начала лета. По мнению экспертов, больше всего измельченные хлопья нравится овощным культурам.

Как подкормить огурцы овсянкой или помидоры

Подкармливать эти овощи можно и раствором, созданным на основе овсянки. Обработку можно проводить еще двумя способами - поливать растения под корень или делать обработку по листу. Такой информацией с УНИАН поделился эксперт по садоводству, ландшафтный дизайнер Александр Мельник.

Подкормку можно проводить раз в две недели. "Почему именно используют овсянку - поскольку там есть калий. Это здоровое питание, как для растений, так и для людей. Она стимулирует само растение на хороший рост…", - рассказал собеседник.

Если делать раствор для обработки маленькой территории, то можно сделать такой раствор:

4-5 ложек измельченной овсянки;

1 литр холодной воды.

Сделанный раствор нужно оставить настаиваться при комнатной температуре. Овсянка будет бродить, ее нужно периодически помешивать. В холодной воде измельченные хлопья нужно настаивать 4-5 часов.

Потом нужно процедить смесь, и полученный растворе можно использовать для обработки растений. Эксперт добавил, что такой раствор стимулирует растения на хороший рост.

Ранее УНИАН писал, что сажать после картофеля на следующий год, чтобы получить отличный урожай.

Вас также могут заинтересовать новости: