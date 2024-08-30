В списке подходящих культур есть бобовые.

После сбора картофеля важно правильно выбрать культуру для посадки на следующий год, чтобы сохранить плодородие почвы и обеспечить хороший урожай.

Знание того, что сажать после картофеля, поможет вам избежать появления болезней, характерных для определенных растений.

Что можно посадить после картофеля - это важно знать

Картофель активно использует питательные вещества из почвы, поэтому для восстановления баланса лучше посадить растения, которые не требуют большого количества тех же элементов.

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Отличными вариантами будут:

бобовые культуры , такие как горох или фасоль (эти растения обогащают почву азотом, что особенно полезно после выращивания картофеля);

, такие как горох или фасоль (эти растения обогащают почву азотом, что особенно полезно после выращивания картофеля); культуры семейства крестоцветных , такие как капуста, редис или репа (они хорошо растут на месте, где ранее рос картофель).

Посадка таких культур помогает разрывать цикл заболеваний и сохраняет плодородие почвы.

Можно ли сажать лук после картофеля?

Лук - еще один хороший вариант. Он не только хорошо переносит почву после картофеля, но и помогает бороться с вредителями, такими как нематоды, которые могут оставаться в земле после выращивания корнеплодов.

Поэтому, если вы задумываетесь, что посадить после картофеля, лук будет неплохим выбором.

Что нельзя сажать после картофеля - список

Однако, есть и такие растения, которые нельзя сажать после картофеля. Например:

помидоры,

баклажаны,

перец.

Они принадлежат к тому же семейству пасленовых, что и картофель, и они подвержены тем же болезням. Сажая их на одном и том же месте, вы рискуете остаться без урожая.

Правильный выбор того, что можно сажать после картофеля, позволяет улучшить структуру и плодородие почвы, а также снизить риск заболеваний.

Бобовые, крестоцветные и лук - отличные кандидаты на посадку после картофеля. Избегайте посадки других пасленовых культур, чтобы сохранить почву здоровой и плодородной.

Напомним, ранее УНИАН писал, после чего нельзя сажать озимый чеснок.

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