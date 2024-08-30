После сбора картофеля важно правильно выбрать культуру для посадки на следующий год, чтобы сохранить плодородие почвы и обеспечить хороший урожай.
Знание того, что сажать после картофеля, поможет вам избежать появления болезней, характерных для определенных растений.
Что можно посадить после картофеля - это важно знать
Картофель активно использует питательные вещества из почвы, поэтому для восстановления баланса лучше посадить растения, которые не требуют большого количества тех же элементов.
Отличными вариантами будут:
- бобовые культуры, такие как горох или фасоль (эти растения обогащают почву азотом, что особенно полезно после выращивания картофеля);
- культуры семейства крестоцветных, такие как капуста, редис или репа (они хорошо растут на месте, где ранее рос картофель).
Посадка таких культур помогает разрывать цикл заболеваний и сохраняет плодородие почвы.
Можно ли сажать лук после картофеля?
Лук - еще один хороший вариант. Он не только хорошо переносит почву после картофеля, но и помогает бороться с вредителями, такими как нематоды, которые могут оставаться в земле после выращивания корнеплодов.
Поэтому, если вы задумываетесь, что посадить после картофеля, лук будет неплохим выбором.
Что нельзя сажать после картофеля - список
Однако, есть и такие растения, которые нельзя сажать после картофеля. Например:
- помидоры,
- баклажаны,
- перец.
Они принадлежат к тому же семейству пасленовых, что и картофель, и они подвержены тем же болезням. Сажая их на одном и том же месте, вы рискуете остаться без урожая.
Правильный выбор того, что можно сажать после картофеля, позволяет улучшить структуру и плодородие почвы, а также снизить риск заболеваний.
Бобовые, крестоцветные и лук - отличные кандидаты на посадку после картофеля. Избегайте посадки других пасленовых культур, чтобы сохранить почву здоровой и плодородной.
Напомним, ранее УНИАН писал, после чего нельзя сажать озимый чеснок.