Дачный сезон слишком быстротечен, и уже в середине июля многие овощные и ягодные культуры перемещаются с грядок в банки. Но собранный урожай не означает окончание лета. О том, что посадить в августе на огороде - читайте в материале.

Дачники с опытом прекрасно знают, что во второй половине июля начинается активный сбор урожая. Огурцы, помидоры, кабачки, патиссоны, фрукты. Созревает все и сразу. Это богатство нужно убрать, решить, как сохранить его до следующего лета, после чего возникает вопрос: а что делать с пустующей землей и что сажать в августе?

Согласитесь, когда на улице еще тепло, не хочется видеть пустые грядки. Мы расскажем вам о том, что можно сажать в августе на даче и как сделать это максимально эффективно.

Цветы или овощи - что посадить в августе на огороде

Если вы любите яркие краски - это ваш шанс превратить дачный участок в нечто волшебное. Ни один летний месяц не является настолько благоприятным для выращивания цветов, как август.

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Теплый, прогретый грунт, как минимум 2-3 солнечные недели впереди - идеальное время для высадки рассады, поэтому сложно сказать, что можно сажать в августе. Если вам повезло, и в этом году теплое лето и поздняя осень - сажать можно практически все, начиная от зелени и заканчивая цветами.

Однако, решая, что посадить в августе, нужно исходить из освещенности участка, частоты полива, на которую могут рассчитывать растения, и прогноза синоптиков.

Как правило, в это время опытные огородники высаживают садовый колокольчик, маргаритки, нарциссы, гиацинты. Однако, есть и те, кто высаживают овощи по второму кругу и успевают собрать очень неплохой второй урожай.

Опытные садоводы на вопрос о том, что можно посадить в августе на огороде, озвучивают довольно внушительный перечень:

фасоль;

репу;

огурцы;

редис;

любую зелень;

щавель;

дайкон;

горох.

Если говорить о полном списке того, что можно посадить в августе, то пожалуй такого перечня не существует. Многое зависит от климатических условий вашего региона, состава грунта на участке, от того, находится огород в низине или на возвышенности, насколько он освещен и т.д.

Что можно сажать в августе на даче, чтобы превратить огород в цветник

Если вы устали от овощей и хотите красоты - займитесь цветами. Все, что вам нужно - сходить в магазин с семенами, попытаться не растеряться при виде огромного изобилия, которое сейчас предлагают садоводам, и выбрать именно то, что посадить в огороде в августе.

Последний месяц лета прекрасно подходит для высадки таких цветов, как:

пионы;

гиацинты;

ирисы;

лилии.

Казалось бы, почему не посадить цветы и не попытаться продлить уходящее лето?

Что можно посадить в теплице в августе и как это сделать правильно

Если у вас большая теплица, можете смело высаживать:

розы;

хризантемы;

астры;

крокусы.

Прелесть этих цветов в том, что они будут прекрасно чувствовать себя до первых заморозков даже в теплице без обогрева. Все что вам нужно - не забывать о поливе.

Но есть один очень важный момент: если август выдастся жарким, ни в коем случае нельзя оставлять теплицу закрытой более, чем на 4-5 часов. Даже если все растения политы, окна и двери в теплице на ночь нужно открывать. В противном случае растения погибнут, так как теплица превратится в баню.

Раньше мы публиковали лунный посевной календарь на август 2023.

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