Дачники с опытом прекрасно знают, что во второй половине июля начинается активный сбор урожая. Огурцы, помидоры, кабачки, патиссоны, фрукты. Созревает все и сразу. Это богатство нужно убрать, решить, как сохранить его до следующего лета, после чего возникает вопрос: а что делать с пустующей землей и что сажать в августе?
Согласитесь, когда на улице еще тепло, не хочется видеть пустые грядки. Мы расскажем вам о том, что можно сажать в августе на даче и как сделать это максимально эффективно.
- Цветы или овощи - что посадить в августе на огороде
- Что можно сажать в августе на даче, чтобы превратить огород в цветник
- Что можно посадить в теплице в августе и как это сделать правильно
Цветы или овощи - что посадить в августе на огороде
Если вы любите яркие краски - это ваш шанс превратить дачный участок в нечто волшебное. Ни один летний месяц не является настолько благоприятным для выращивания цветов, как август.
Теплый, прогретый грунт, как минимум 2-3 солнечные недели впереди - идеальное время для высадки рассады, поэтому сложно сказать, что можно сажать в августе. Если вам повезло, и в этом году теплое лето и поздняя осень - сажать можно практически все, начиная от зелени и заканчивая цветами.
Однако, решая, что посадить в августе, нужно исходить из освещенности участка, частоты полива, на которую могут рассчитывать растения, и прогноза синоптиков.
Как правило, в это время опытные огородники высаживают садовый колокольчик, маргаритки, нарциссы, гиацинты. Однако, есть и те, кто высаживают овощи по второму кругу и успевают собрать очень неплохой второй урожай.
Опытные садоводы на вопрос о том, что можно посадить в августе на огороде, озвучивают довольно внушительный перечень:
- фасоль;
- репу;
- огурцы;
- редис;
- любую зелень;
- щавель;
- дайкон;
- горох.
Если говорить о полном списке того, что можно посадить в августе, то пожалуй такого перечня не существует. Многое зависит от климатических условий вашего региона, состава грунта на участке, от того, находится огород в низине или на возвышенности, насколько он освещен и т.д.
Что можно сажать в августе на даче, чтобы превратить огород в цветник
Если вы устали от овощей и хотите красоты - займитесь цветами. Все, что вам нужно - сходить в магазин с семенами, попытаться не растеряться при виде огромного изобилия, которое сейчас предлагают садоводам, и выбрать именно то, что посадить в огороде в августе.
Последний месяц лета прекрасно подходит для высадки таких цветов, как:
- пионы;
- гиацинты;
- ирисы;
- лилии.
Казалось бы, почему не посадить цветы и не попытаться продлить уходящее лето?
Что можно посадить в теплице в августе и как это сделать правильно
Если у вас большая теплица, можете смело высаживать:
- розы;
- хризантемы;
- астры;
- крокусы.
Прелесть этих цветов в том, что они будут прекрасно чувствовать себя до первых заморозков даже в теплице без обогрева. Все что вам нужно - не забывать о поливе.
Но есть один очень важный момент: если август выдастся жарким, ни в коем случае нельзя оставлять теплицу закрытой более, чем на 4-5 часов. Даже если все растения политы, окна и двери в теплице на ночь нужно открывать. В противном случае растения погибнут, так как теплица превратится в баню.
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