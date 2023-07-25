Посевной календарь подскажет лучшие дни для работы на даче и предупредит о неурожайных днях.

Август - самый занятой и плодотворный месяц для владельцев собственного участка. В последний летний месяц дачники активно собирают и перерабатывают урожай, занимаются сенокосом, обрезают кусты и деревья, которые уже закончили плодоношение. На огороде обычно уже ничего не сажают, но продолжают сеять овощи и зелень в теплицах.

Распланировать работу на огороде и в саду поможет лунный посевной календарь. Фаза Луны оказывает большое влияние на рост и урожайность растений. В растущую Луну можно сажать, пересаживать и обрезать растения, а в убывающую проводить обработки от вредителей и удобрять почву. В новолуние и полнолуние работать с растениями вообще не следует, поскольку они становятся очень уязвимыми.

Лунный посевной календарь на август 2023 года по дням

1-3 августа - дни полнолуния. Посевной календарь не рекомендует работать с растениями в эти дни.

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4-5 августа - урожайные дни. Можно сеять огурец и пекинскую капусту на подоконнике для дальнейшего выращивания в теплице. На огороде можно посеять быстрорастущие салаты. Очень удачные дни для пересадки и обрезки любых цветов, особенно луковичных. В саду можно скашивать газон и подкармливать кустарники, но не рекомендуется обрезать и поливать деревья.

6 августа - неплодородный день. Сажать и сеять ничего не рекомендуется, но можно окучивать и выкапывать картошку, а также собирать фрукты и ягоды. Хороший день для борьбы с сорняками и опрыскивания растений от вредителей.

7-9 августа - одни из самых удачных дней месяца. Можно заниматься любыми видами работ на участке. Удачные дни для посева редьки, салатов, мангольда. Также очень полезными будут внесения компоста и навоза. Можно обрезать клубнику и виноград - раны быстро заживут. Не рекомендуется только пересаживать растения.

10-11 августа - сбор урожая овощей для длительного хранения, прищипка баклажанов и помидор, рыхление и перекопка пустых грядок. Вырезка лишних побегов на винограде и клубнике, обрезка и прищипка деревьев. Можно вносить пепел и навоз на огороде.

12-14 августа - урожайные дни. Лунный посевной календарь на август 2023 рекомендует сеять зелень и салаты на огороде, а также пересаживать рассаду огурцов в теплицу. Проводятся перекопка и рыхление почвы, внесение удобрений, посев сидератов. Можно собирать урожай для быстрого съедения, но не для длительного хранения - собранные плоды скоро сгниют.

15-17 августа - дни новолуния. Лунный посевной календарь не рекомендует беспокоить растения.

18-19 августа - можно прищипывать помидоры, баклажаны, перцы. Сбор урожая на хранение и для приготовления консервации. Подготовка грядок для посева озимых культур. Можно пересаживать цветы и обрезать кустарники, вырезать сухие и больные ветки деревьев.

20-21 августа - высадка рассады огурцов и капусты в теплице. Сбор овощей и фруктов на хранение, а также сбор семян для посева в следующем году. Можно вносить фосфорные и калийные органические удобрения. Не рекомендуется обрабатывать растения ядохимикатами.

22-24 августа - посев капусты и огурцов на рассаду для выращивания в теплице. Посадки и пересадки любых видов цветов. Обильные поливы и подкормки. Борьба с сорняками. Очень хороший день для сбора ягод и фруктов и приготовления консервации из них, но неудачный для выкапывания картошки.

25-26 августа - посев семян огурцов, цветной капусты и зелени в теплице. Сбор овощей для заморозки. Обработка участка от болезней и вредителей. Посадка цветков в горшках. Не рекомендуется поливать и обрезать растения.

27-29 августа - можно сеять любые растения для выращивания в теплице или на подоконнике, а также высаживать и пересаживать растения в горшках. Хорошие дни для обрезки растений, которые уже закончили плодоношение, и цветов, которые отцвели. Сбор урожая на хранение и семян для посадки в следующем году. Прищипка молодых деревьев и кустарников. Не рекомендуется травмировать корни растений.

29-30 августа - сбор семян и семенников, выкапывание картошки, борьба с сорняками, вредителями и болезнями. Заморозка урожая и приготовление консервации. Грядки с собранным урожаем можно перекопать, удобрить и замульчировать на осень. Обрезка сухих и больных веток на деревьях, побелка стволов. Не рекомендуется поливать и прищипывать растения.

31 августа - полнолуние. На участке лучше ничего не делать. Хороший день для заготовки консервации, высушивания семян и ухода за комнатными цветами.

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