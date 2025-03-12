Это средство легко превратить в "отличное натуральное удобрение".

Специалисты по садоводству Bloom and Song назвали простой способ, как "заставить" розы и гортензии великолепно цвести с помощью одной подкормки раз в месяц, пишет express.co.uk.

Этот способ также должен помочь отвадить слизней от сада весной.

Отмечается, что и розы, и гортензии, будут прекрасно себя чувствовать, если их подкармливать кофейной гущей в правильное время.

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"Кофейная гуща делает почву слегка кислой, что понравится и гортензиям, и розам. Она добавляет в почву больше питательных веществ, которые нужны растениям для роста более здоровых цветов в начале сезона", - говорится в статье.

По словам садоводов, любые остатки кофейной гущи можно легко превратить в "отличное натуральное удобрение":

"Кофейная гуща улучшает структуру почвы, улучшает дренаж и добавляет органические вещества. Она слегка кислая, что делает ее идеальной для растений, любящих кислоту. Она также может помочь отпугнуть вредителей, таких как слизни и улитки".

Кофейная гуща содержит такие питательные вещества, как азот, фосфор и калий, которые необходимы цветам для роста. Эти питательные вещества также могут помочь изменить цвет гортензий, сделав его более ярким.

Что делать, чтобы розы цвели целое лето

Все, что вам нужно сделать, это смешать гущу с компостом или слегка посыпать ею вокруг основания кустов.

"Подкармливайте розы и гортензии примерно 100 г кофейной гущи один раз в месяц и поливайте их после этого, чтобы питательные вещества проникли в почву", - посоветовали садоводы.

Главное – не переборщить, так как слишком большое количество кофейной гущи может сжечь корни, если вы не будете осторожны.

Лучшее время для добавления кофейной гущи к гортензиям и розам - с середины весны до начала лета.

Напомним, ранее УНИАН писал, чем подкормить розы, чтобы они цвели как никогда пышно.

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