Если один сорт цветов обрезать капитально весной, летом можно остаться без соцветий.

Не стоит считать, что обрезка роз весной – "железобетонное" правило для всех сортов. Не нужно обрезать в весенний период плетистые розы рамблеры, поскольку они цветут на побегах прошлого года. То есть, если провести капитальную обрезку, то можно просто остаться без цветков на протяжении этого сезона. Такие растения цветут один раз в сезон.

Есть еще один сорт плетистых роз – клаймберы, и у них цветки появляются как на прошлогодних побегах, так и на тех, которые появятся в этом году. Весной у этих растений нужно подрезать только кончики побегов.

Когда нужно обрезать розы - весной или осенью, или летом

Рамблеры отцветают приблизительно в конце лета и после того, как цветки осыпятся, стоит приступить к основной обрезке кустов. Рекомендуют оставлять от трех до десяти новых побегов. Двухлетние побеги стоит убрать, поскольку в следующем году цветение на них все равно будет хуже. Обрезать старые ветки стоит под кольцо – то есть полностью отрезать ветку по кольцевому наплыву возле ее основания.

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А вот как правильно обрезать розы клаймберы – летом нужно отрезать наискось перед первым пятилистником все соцветие, которые отцвели. Это необходимо сделать, чтобы из пазухи пятилистника вырос новый качественный побег.

Осенью перед укрытием на зиму необходимо постепенно удалять старые и больные побеги и замещать их новыми. Эксперты советуют оставлять от пяти до семи побегов.

Когда обрезать розы весной

Есть ряд сортов, которые обрезают в конце зимы или в начале весны перед тем, как растение начнет расти, пишет Express со ссылкой на данные экспертов. По их сведениям, обрезка роз весной не нужна рамблерам, однако нужно провести их зимнюю обрезку в пик сезона, чтобы сохранить кусты в порядке:

"Легкая обрезка летом… помогает придать кусту форму и способствует еще большему цветению".

Эксперты добавили, что летняя расчистка кустов может быть подготовкой к более масштабной обрезке в конце года. Необходимо будет отрезать поврежденные или "мертвые" стебли.

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