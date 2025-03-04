С помощью этой подкормки вам не придется постоянно ухаживать за цветком.

Розы выращивают многие хозяйки в своих садах и на клумбах, ведь это именно те цветы, которые нравятся практически всем. Однако заставить такое растение цвести - задача не из легких. Эксперты по садоводству объяснили, какое удобрение для роз нужно использовать весной, чтобы получить максимальный результат.

Ранее мы говорили о том, что можно сажать в марте на грядке и клумбе.

Чем удобрить розы весной - простой метод

Розы хоть и красивы, но требовательны - им постоянно нужны правильные и своевременные подкормки, обрезка и другой уход. Если не уделять внимания растению, оно может или перестать цвести так, как вам бы этого хотелось, или и вовсе погибнуть.

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Удобрение для роз необходимо для только для увеличения количества бутонов, но и для роста. Такой цветок тратит очень много энергии и сил для образования новых побегов, а это значит, что вам придется регулярно восполнять запас питательных веществ.

Джим и Мэри Компетти, авторы блога о садоводстве, рассказали, чем удобрить розы, если вы хотите вырастить более здоровые растения с крупными бутонами. Первая подкормка, по их мнению, она же и самая важная, должна произойти ранней весной - именно тогда, когда розы начинают расти. Если вы используете удобрение для роз правильно, то эксперты гарантируют, что растение будет радовать своим цветением все лето.

По их словам, шикарное и простое удобрение для роз весной - это смесь вермикомпоста и обычного компоста. Если использовать их вместе, они дадут большое количество необходимых розам веществ, что позволит растению цвести и быть здоровым весь сезон.

Вам нужно смешать по половине чашки каждого вида компоста, затем рассыпать такую подкормку под кусты. Обычный компост необходим, потому что вермикомпост сам по себе может быть с высоким содержанием щелочи, а розам нужна кислая почва - обычный компост поможет добиться сохранить баланс. Преимущество еще и в том, что компост всегда натурален, это органическое удобрение, неспособное навредить растениям.

Подкормка из двух видов компоста, уверяют эксперты, не будет конфликтовать с другими удобрениями, которые вы планируете вносить позже - в конце весны и летом. К тому моменту она уже не так активно действует на розы, освобождая "место" для других методов укрепления и защиты растения.

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