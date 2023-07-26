Как и многие другие, свекла требует внесения тех или иных удобрений в период роста и созревания, хоть сама по себе является неприхотливым растением.

Свекла - важный продукт в украинской кухне, ведь это один из основных ингредиентов борща, а также составляющая винегрета и многих других полюбившихся нам блюд. И если вы выращиваете этот овощ у себя на огороде, самое время узнать, чем подкормить свеклу в июле.

Это растение не выделяется прихотливостью в уходе, однако, как и многие другие, требует внесения тех или иных удобрений. Поэтому мы расскажем, чем подкормить свеклу, чтобы она хорошо росла и радовала нас крупными хорошими плодами.

Чем подкормить свеклу для хорошего урожая - советы опытных огородников

Опытные дачники, отвечая на вопрос, чем опрыскать свеклу в июле, советуют остановить свой взгляд на суперфосфате. Возьмите это удобрение из расчета 50 грамм на квадратный метр и внесите его прямо под растение.

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В период дождей, а сейчас дожди - частое явление, свекла может испытывать дефицит азота. Поэтому говоря о том, чем подкормить свеклу, если она плохо растет, огородники рекомендуют приготовить раствор из одной чайной ложки мочевины и пяти литров воды, и обработать им грядки с этими корнеплодами.

Также среди советов - подкормка свеклы нитроаммофоской, которая комплексно подпитывает растения необходимыми элементами. Разведите 30-40 грамм этого удобрения в 10 литрах воды и полейте раствором между строчками рассады, исходя из расхода в 2-3 литра на погонный метр. Затем - обычной водой.

Еще можно использовать марганцовку из расчета один грамм на 10 литров воды. Добавьте в этот раствор еще:

по столовой ложке суперфосфата и калимагнезии;

чайную ложку мочевины;

половину ч. л. борной кислоты.

На выходе получите едва ли не лучшее удобрение для свеклы.

Помните, что вопрос том, чем подкормить свеклу, чтобы была крупная, в период с июля по август особенно важен, ведь как раз сейчас происходит фаза роста плодов.

Подкормка свеклы народными средствами - хороший урожай обеспечен

Теперь остановимся на более традиционных способах. Например - как подкормить свеклу золой, которая является источником таких веществ, как:

бор;

марганец;

калий;

другие макро- и микроэлементы.

Рассыпаем золу из расчета пол стакана на погонный метр, прикапываем ее землей, а затем поливаем. Другой вариант - смешать стакан золы в ведре воды и полить раствором места, где растет этот овощ.

Также эффективной будет подкормка свеклы солью. Тем более, это растение любит ее, и плоды получаться необычно сладкими. Подкармливать свеклу солью следует несколько раз в период роста. Возьмите столовую ложку соли, размешайте ее в 10 литрах воды и полейте грядки.

А вот чем полить морковь и свеклу в июле точно не нужно, так это органическими удобрениями. Например, навоз хоть и питает свеклу азотом, но придает корнеплодам йодистый привкус. Также свекла вырастет кривой, с белыми прожилками.

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