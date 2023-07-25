В этой статье вы узнаете, чем подкормить морковь в летний период, ничего сложного в этом нет, а эффект вас поразит.

В летний период огородники знают, что особое внимание стоит уделить моркови. Она активно растет и формирует корнеплоды. Однако в сети так много советов о том, чем подкормить морковь в июле-августе, что глаза буквально разбегаются.

УНИАН собрал основные и самые важные правила, которые точно помогут вам вырастить огромный урожай хрустящей и сладкой моркови. О том, чем подкормить морковь в июле и какие удобрения нужны для моркови в этот период, рассказываем ниже.

Чем подкормить морковь, чтобы она была крупной - поможет "органика"

Органические удобрения являются одним из наиболее эффективных и безопасных способов подкормки моркови. Компост или перегной обогатят почву органическим веществом, улучшат ее структуру и помогут растению лучше усваивать питательные элементы. Вносить органические удобрения на грядки нужно перед посевом или рассадкой моркови. А сейчас, когда у моркови проходит фаза активного роста, так же удобряйте ее "органикой".

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Ранее УНИАН уже рассказывал, чем подкормить морковь, чтобы она была крупной. Подробное описание рецепта органического удобрения точно вам пригодится.

Чем подкормить морковь в августе, чтобы была сладкой - нужен фосфор и калий

Фосфор и калий очень важны на этапе для формирования больших корнеплодов. Такие удобрения улучшают развитие корневой системы, делают вкус и сладость моркови просто невероятными. Не менее важен азот.

Чтобы примерно понимать, сколько нужно вносить фосфора и калия для моркови, стоит раскрыть секрет огромных урожаев у фермеров. В больших масштабах, для выращивания 1 тонны моркови, им нужно 4,5 кг. калия, 2,5 килограммов азотных добавок и 1,35 кг. фосфора.

Чем подкормить морковь в летний период - не забывайте о листьях (ботве)

Многие думают, что для моркови нужна только прикорневая подкормка. Однако не стоит забывать о ботве. Если она будет желтой и сухой - это признак того, что весь урожай под большой угрозой. Чтобы приготовить подкормку для ботвы, вам понадобятся:

2 грамма (чайная ложка) борной кислоты;

10 литров чистой воды.

Опытные дачники советуют подогреть литр воды, чтобы борная кислота хорошо растворилась, а уже потом разводить все в оставшихся 9 литрах. Этим раствором нужно опрыскивать листья.

Подкормку ботвы стоит проводить в начале августа. В этот период вы дадите моркови финальный "толчок" к максимальному урожаю. Растение получит дополнительные силы для формирования крепких, сладких и хрустящих корнеплодов.

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