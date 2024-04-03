Влад Мицкевич выпустил песню "Королева" и посвятил ее Оле Поляковой.

Известный украинский кулинар и ведущий шоу "Він готує, вона керує" Влад Мицкевич недавно заявил о тайном романе с певицей Олей Поляковой. На фоне скандала 3 апреля кулинар выпустил песню "Королева", которая посвящена артистке.

Стоит заметить, что это уже не первая песня Мицкевича. В его творческом багаже есть еще две композиции. Одну из них он посвятил своему прошлому, в частности борьбе с наркотиками. Однако сегодня он опубликовал песню, в которой воспевает любовь.

Исполнитель надеется, что слова песни смогут объяснить все вместо него:

Иногда вместо тебя все может сказать музыка.

На обложке видео изображена тень Поляковой из клипа "Королева ночи". Пока певица еще никак не отреагировала на премьеру кулинара.

"А ты пылаешь как огонь, во мне снова алкоголь. Королева всех остальных королев", - поет Мицкевич.

Детали "тайного романа" Поляковой и Мицкевича

Недавно Мицкевич опубликовал "сториз" в Instagram, в которой он поделился, что год жил с Олей Поляковой. Однако позже певица якобы ушла от него. Кроме того, кулинар распространил эксклюзивные снимки, на которых он целует Полякову.

Впоследствии Мицкевич удалил скандальный пост и извинился перед артисткой и ее близкими. В дополнение повар заявил, что он в отношениях с другой девушкой, которая потрясена слухами о романе с Поляковой.

Источник, приближенный к окружению Оли Поляковой, в комментарии УНИАН прокомментировал скандал вокруг ее романа с кулинаром Владом Мицкевичем. Как оказалось, у них возник конфликт, после которого Мицкевич начал угрожать артистке.

Впоследствии Полякова высказалась о скандале с Мицкевичем и заявила, что счастлива в браке со своим мужем и не изменяла ему.

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